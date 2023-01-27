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Giriş Tarihi: 27.01.2023 10:14 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 10:46

Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si İlayda Alişan'ın bir de ablasını görün! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte İlayda Alişan'ın küçük annesi...

atv ekranlarında yayınlandığı günden beri reyting rekorları kıran Ateş Kuşları dizisinde Gülayşe karakteriyle boy gösteren İlayda Alişan, her hareketiyle dikkat çekiyor. Instagram'da 3.1 milyon takipçisi bulunan İlayda Alişan, paylaşımları ile takipçilerini adeta büyülüyor. 9 yaşında annesini kaybeden İlayda Alişan'ı büyüten ablası ise doğallığıyla beğeni topladı. İşte İlayda Alişan'ın ablası Özge...

Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan’ın bir de ablasını görün! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte İlayda Alişan’ın küçük annesi...

Küçük yaşta oyunculuğa başlayan İlayda Alişan, şimdilerde Ateş Kuşları dizisindeki Gülayşe karakteriyle adından söz ettiriyor.

Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan’ın bir de ablasını görün! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte İlayda Alişan’ın küçük annesi...

Instagram'da 3.1 takipçisi bulunan ünlü oyuncu paylaşımlarıyla da takipçilerini büyülüyor.

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Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan’ın bir de ablasını görün! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte İlayda Alişan’ın küçük annesi...

Sadece kendisi değil, İlayda Alişan'ın ablası da güzelliğiyle büyülüyor.

Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan’ın bir de ablasını görün! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte İlayda Alişan’ın küçük annesi...

27 yaşındaki güzel oyuncu, 9 yaşında annesini kanserden kaybederek hayatının en büyük acısını yaşamıştı.

Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan’ın bir de ablasını görün! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte İlayda Alişan’ın küçük annesi...

İlayda Alişan, geçen günlerde annesine olan özlemini şu sözlerle dile getirmişti:

"İyi ki doğdun annem.. seni çok seviyor ve özlüyorum.."

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