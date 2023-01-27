Giriş Tarihi: 27.01.2023 10:14
Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
10:46
Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si İlayda Alişan'ın bir de ablasını görün! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte İlayda Alişan'ın küçük annesi...
atv ekranlarında yayınlandığı günden beri reyting rekorları kıran Ateş Kuşları dizisinde Gülayşe karakteriyle boy gösteren İlayda Alişan, her hareketiyle dikkat çekiyor. Instagram'da 3.1 milyon takipçisi bulunan İlayda Alişan, paylaşımları ile takipçilerini adeta büyülüyor. 9 yaşında annesini kaybeden İlayda Alişan'ı büyüten ablası ise doğallığıyla beğeni topladı. İşte İlayda Alişan'ın ablası Özge...