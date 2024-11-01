Atv dev kadro kurdu! ‘Can Borcu’ geliyor!

Dramatik öyküsüyle izleyiciyi ekrana çekecek olan dizi, aile bağları, yasak ilişkiler, içsel çatışmalar ve kuşaklar arası kopukluk gibi evrensel temaları çarpıcı bir şekilde işliyor. Dizide, her karakter kendi sırları ve geçmişleriyle yüzleşiyor. Hangi sırlar açığa çıkacak, hangi bağlar kopacak?