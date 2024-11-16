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Haberler Galeri atv ekranlarının yeni dizisi “Zembilli” sete çıkmaya hazırlanıyor
Giriş Tarihi: 16.11.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 11:24

atv ekranlarının yeni dizisi “Zembilli” sete çıkmaya hazırlanıyor

Yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği dizinin okuma provası dün gerçekleşti.

atv ekranlarının yeni dizisi Zembilli sete çıkmaya hazırlanıyor

Önümüzdeki günlerde sete çıkmaya hazırlanan dizinin kadrosunda; Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Burak Can Doğan ve Melis Özçimen gibi genç yetenekler ve deneyimli oyuncular yer alıyor.

atv ekranlarının yeni dizisi Zembilli sete çıkmaya hazırlanıyor

Proje tasarımı Cemil Yavuz, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait olan "Zembilli"de, yönetmen koltuğuna Ufuk Hakan Eren oturuyor.

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atv ekranlarının yeni dizisi Zembilli sete çıkmaya hazırlanıyor

Zembilli, Toros Dağları'nın eteklerinde bir Yörük kasabasındaki insanların acı, tatlı ve sürükleyici hikâyesini konu alıyor.

atv ekranlarının yeni dizisi Zembilli sete çıkmaya hazırlanıyor

Güçlü ve sıcak anlatımıyla Zembilli, Anadolu'nun kalbindeki bir kasabanın, aslında ne kadar derin ve dokunaklı hikâyeler barındırdığını gözler önüne serecek.

atv ekranlarının yeni dizisi Zembilli sete çıkmaya hazırlanıyor

Zembilli, çok yakında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak!

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