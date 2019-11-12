Atv Kahvaltı Haberleri’ni sunan Nihan Günay: İzleyici beni evlerinin kızı gibi görüyor

ŞEHİT HABERLERİ İÇİMİ PARÇALIYOR



Şehit haberlerini sunarken ne hissediyorsunuz?

Biz rahat uyuyup uyanıyorsak bunu Mehmetçiklerimize borçluyuz. Onların biz rahat uyuyalım diye canlarını feda etmesi çok kıymetli. Üzerine destan yazılacak bir durum. Ben onları her şeyden üstün tutuyorum. Şehitlerimize ve ailelerine canımız feda. Sabah belki o haberle uyanıyoruz ve bütün Türkiye yas içinde kalkıyoruz. Bunun ağırlığı çok büyük. İçim parçalanarak aktarıyorum ama aktarmak da zorundayım. Bu çok bıçak sırtı bir iş. Mesela Dolmabahçe'de gerçekleşen bir patlama haberini okurken çok zorlanmıştım. Çok şehidimiz vardı...

Şiddet haberleri de var...

Beni en çok zorlayan; şehit haberleri, çocuğa, kadına ve hayvana şiddet haberleri... Bazı şeyleri, içinizden geçenleri ekrandan söyleyemiyorsunuz. Yüreklerin soğuması için bir-iki cümle söyleyip geçiyorum. O haberler beni üzüyor ama bir taraftan da o işlerin takipçisi oluyoruz. Çıkarılacak yasaları takip ediyoruz. Her seferinde biraz da olsa hatırlatmaya çalışıyoruz. O kadar çok var ki görünmeyen şiddet, biz de görünür hale getiriyoruz. Bunları vermemiz gerekiyor ki o kişiler ifşa olsun ve adalet gereğini yapsın.