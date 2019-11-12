Atv Kahvaltı Haberleri’ni sunan Nihan Günay: İzleyici beni evlerinin kızı gibi görüyor

Her sabah seyirciyi ekranlara kitleyen atv Kahvaltı Haberleri'nin spikeri Nihan Günay ile atv stüdyolarında bir araya geldik. Dört sezondur programın sunuculuğunu yapan Günay, başarısının sırrını paylaştı...
Spikerliğe geçiş süreciniz nasıl gelişti?
2002 yılında stajyer muhabir olarak başladım. Sonra 10 yıl muhabirlik yaptım, son sekiz senedir de a Haber'in kurulmasıyla a Haber'deydim. Sonrasında son beş senedir atv'de spikerlik yapmaya başladım. 17 senelik mazim var.
Dakik olmanız gereken bir iş. Bu disiplini nasıl sağlıyorsunuz?
Normalde de disiplinliyimdir, çok fazla sıkıntı yaşamadım. Zaman konusunda cimri olmam gerekiyor. Evliyim ve anneyim de. Zamanı iyi kontrol ederseniz her şeye zaman bulabiliyorsunuz. 'Geç kaldım, başım ağrıyor, yayına çıkamam' gibi sözler bizim işimizde kabul edilebilir değil. Ben hastaysam ve gerçekten yayına çıkamıyorsam durum gerçekten ciddidir. Eşime ve işime olan aşkım hiç bitmedi. Yayınımız 08.00'de başlıyor, ben 05.30'da kanaldayım.