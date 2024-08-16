Giriş Tarihi: 16.08.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
12:12
Aydemir Akbaş’a en yakın isim Sabah.com.tr’ye konuştu! “Kapıyı kırarak girdim, nabzı 7’ye düşmüştü...”
Usta oyuncu Aydemir Akbaş'tan korkutan haber geldi. Akciğer kanseriyle mücadele eden Akbaş, apar topar hastaneye kaldırıldı. 88 yaşındaki ünlü oyuncunun menajeri ve aile dostu Özgür Aksoy ise son durumuyla Sabah.com.tr'ye konuştu. Aksoy, "'Yetiş' dedi, bastım gittim. Kapı açılmadı, tekmeleyerek girdik. İçeri girdim baktım uzanıyor, kımıldayamıyor. Şuuru bilinci gitmek üzereydi…" diyerek yaşananları ve usta oyuncunun son durumunu anlattı. İşte Aydemir Akbaş'ın sağlık durumuyla ilgili son gelişme…