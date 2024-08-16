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Haberler Galeri Aydemir Akbaş’a en yakın isim Sabah.com.tr’ye konuştu! “Kapıyı kırarak girdim, nabzı 7’ye düşmüştü...”
Giriş Tarihi: 16.08.2024 12:06 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 12:12

Aydemir Akbaş’a en yakın isim Sabah.com.tr’ye konuştu! “Kapıyı kırarak girdim, nabzı 7’ye düşmüştü...”

Usta oyuncu Aydemir Akbaş'tan korkutan haber geldi. Akciğer kanseriyle mücadele eden Akbaş, apar topar hastaneye kaldırıldı. 88 yaşındaki ünlü oyuncunun menajeri ve aile dostu Özgür Aksoy ise son durumuyla Sabah.com.tr'ye konuştu. Aksoy, "'Yetiş' dedi, bastım gittim. Kapı açılmadı, tekmeleyerek girdik. İçeri girdim baktım uzanıyor, kımıldayamıyor. Şuuru bilinci gitmek üzereydi…" diyerek yaşananları ve usta oyuncunun son durumunu anlattı. İşte Aydemir Akbaş'ın sağlık durumuyla ilgili son gelişme…

YASEMİN DÖNGEL
Aydemir Akbaş’a en yakın isim Sabah.com.tr’ye konuştu! Kapıyı kırarak girdim, nabzı 7’ye düşmüştü...

88 yaşında kanser hastalığıyla mücadele eden oyuncu Aydemir Akbaş evinde bilincini kaybetmek üzereyken yakınları tarafından bulundu ve apar topar hastaneye kaldırıldıktan sonra entübe edildi.

Aydemir Akbaş’a en yakın isim Sabah.com.tr’ye konuştu! Kapıyı kırarak girdim, nabzı 7’ye düşmüştü...

Son durumuyla ilgili bilgiyi ise menajeri ve aile dostu Özgür Aksoy, Sabah.com.tr'ye verdi.

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Aydemir Akbaş’a en yakın isim Sabah.com.tr’ye konuştu! Kapıyı kırarak girdim, nabzı 7’ye düşmüştü...

İşte Özgür Aksoy'un Aydemir Akbaş'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklamaları…

Aydemir Akbaş’a en yakın isim Sabah.com.tr’ye konuştu! Kapıyı kırarak girdim, nabzı 7’ye düşmüştü...

"Durum kritik. Kritik seviyede. Yaşama tutunmaya çalışıyor. Doktorlar çok yoğun bir çaba sarf ediyor. Yoğun ilaç tedavisiyle tutmaya çalışıyorlar ama entübe evet. Solunuma bağlı makineye bağlı şu an. Durum kötü. Zorluyorlar ama durum kötü.

Aydemir Akbaş’a en yakın isim Sabah.com.tr’ye konuştu! Kapıyı kırarak girdim, nabzı 7’ye düşmüştü...

Biz eşim ve çocuğumla balık yemeye gidiyorduk. 3 saat önce konuşmuştuk ama gitmeden son anda bir arayayım tekrar dedim çok da iyi değildi çünkü. Telefonu uzun uzun çaldırdım ama açmadı.

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