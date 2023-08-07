Giriş Tarihi: 07.08.2023 07:16
Güncelleme Tarihi: 07.08.2023
07:18
Ayhan Sicimoğlu 40 yıllık eşini hasta olunca terketti! "Bu nasıl bir vefasızlık, nasıl bir insafsızlık!"
Ayhan Sicimoğlu, sosyetik isimlerden Zeynep Akar ile 40 yıl önce evlenmişti. Çift, bu süreçte Akar Ailesi'ne ait yalıda yaşayıp Paris'teki evlerinde keyif sürdü. Ancak dört yıl önce Akar'ın beyninde tümör çıktı. Tedavi
sürecine sadece 2 yıl dayanan ünlü müzisyen, "Bundan sonra sana ailen baksın" deyip eşini terk etti. Vefasız müzisyen bir daha eşini arayıp sormadı, Akar ise hayata küstü. GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt konuyu köşesine taşıdı.