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Haberler Galeri Ayhan Sicimoğlu 40 yıllık eşini hasta olunca terketti! "Bu nasıl bir vefasızlık, nasıl bir insafsızlık!"
Giriş Tarihi: 07.08.2023 07:16 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 07:18

Ayhan Sicimoğlu 40 yıllık eşini hasta olunca terketti! "Bu nasıl bir vefasızlık, nasıl bir insafsızlık!"

Ayhan Sicimoğlu, sosyetik isimlerden Zeynep Akar ile 40 yıl önce evlenmişti. Çift, bu süreçte Akar Ailesi'ne ait yalıda yaşayıp Paris'teki evlerinde keyif sürdü. Ancak dört yıl önce Akar'ın beyninde tümör çıktı. Tedavi
sürecine sadece 2 yıl dayanan ünlü müzisyen, "Bundan sonra sana ailen baksın" deyip eşini terk etti. Vefasız müzisyen bir daha eşini arayıp sormadı, Akar ise hayata küstü. GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt konuyu köşesine taşıdı.

BÜLENT CANKURT
Ayhan Sicimoğlu 40 yıllık eşini hasta olunca terketti! Bu nasıl bir vefasızlık, nasıl bir insafsızlık!

MFÖ'nün en sevilen şarkısı 'Peki Peki Anladık'ı, Mazhar Alanson'un, Ayhan Sicimoğlu'na ithafen yazdığı yıllar sonra ortaya çıkmıştı. O şarkının en güzel yeri "Sen neymişsin be abi"dir. Evet Ayhan Sicimoğlu, sen neymişsin be abi!

Ayhan Sicimoğlu 40 yıllık eşini hasta olunca terketti! Bu nasıl bir vefasızlık, nasıl bir insafsızlık!

Alanson, şarkıda Sicimoğlu'na özetle "Peki peki anladık, her şeyden sen anlarsın, sen neymişsin be abi" derken ben ise vefasızlığı yüzünden bu cümleyi kurdum.

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Ayhan Sicimoğlu 40 yıllık eşini hasta olunca terketti! Bu nasıl bir vefasızlık, nasıl bir insafsızlık!

Kimse bilmez ama müzisyen, seyahat programı yapımcısı ve gurme Sicimoğlu, İstanbul sosyetesinin ağır toplarından Akar Ailesi'nin damadı. 40 yıl önce Yılmaz-Raika Akar çiftinin kızları Zeynep Akar ile evlenmiş. 1999'da Sicimoğlu'nun ticari sorunları nedeniyle kağıt üzerinde boşanırlar.

Ayhan Sicimoğlu 40 yıllık eşini hasta olunca terketti! Bu nasıl bir vefasızlık, nasıl bir insafsızlık!

Resmi olmasa da evlilikleri devam eder, hatta Akar Ailesi'ne ait yalıda yaşarlar, ailenin Bodrum'daki yazlığında tatillerini yaparlar, ailenin Paris'teki evlerinde keyif sürerler. Evlilikleri mutlu mesut devam ederken dört yıl önce Akar'ın beyninde tümöre rastlanıyor.

Ayhan Sicimoğlu 40 yıllık eşini hasta olunca terketti! Bu nasıl bir vefasızlık, nasıl bir insafsızlık!

Amerika'da başarılı bir ameliyat geçiriyor ama tam iyileşmesi için evde düzenli olarak vücudunu hareket ettirmesi ve konuşma terapisi görmesi gerekiyor. Bu aşamada en büyük görev eşi Sicimoğlu'na düşüyor.

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