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Haberler Galeri Ayrıldıkları iddia edilmişti! Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’nin paylaşımını ilk Bige Önal beğendi!
Giriş Tarihi: 19.10.2021 18:15 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 18:15

Ayrıldıkları iddia edilmişti! Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’nin paylaşımını ilk Bige Önal beğendi!

Son dönemlerde yer aldığı projelerde başarılı performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, bugün yeni bir paylaşım yaptı. Aras Bulut İynemli, yeni paylaşımı ile ilgi görürken ünlü oyuncunun paylaşımını ilk ayrıldığı iddia edilen eski sevgilisi Bige Önal beğendi. Son dönemlerde 6 yıllık ilişkilerinin bittiği iddia edilen ünlü çiftin, bir hafta önce barıştığı da ileri sürülmüştü. Bige Önal'ın sosyal medya üzerinden yaptığı Bu beğeni ile birlikte ünlü çiftin barıştığı ortaya çıktı. İşte detaylar

Ayrıldıkları iddia edilmişti! Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’nin paylaşımını ilk Bige Önal beğendi!

Çukur dizisinde hayat verdiği 'Yamaç' karakteriyle büyük beğeni toplayan Aras Bulut İynemli'nin, uzun soluklu bir ilişki yaşadığı meslektaşı Bige Önal ile ayrıldığı haberi, magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

Ayrıldıkları iddia edilmişti! Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’nin paylaşımını ilk Bige Önal beğendi!

Uzunca bir süredir magazin gündemini meşgul eden ayrılık iddiaları sonrasında yeni iddialar da geldi.

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Ayrıldıkları iddia edilmişti! Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’nin paylaşımını ilk Bige Önal beğendi!

Aras Bulut İynemli ve Bige Önal'ın barıştığı iddia edildi.

Ayrıldıkları iddia edilmişti! Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’nin paylaşımını ilk Bige Önal beğendi!

Barışma iddialarını en çok kuvvetlendiren ise ünlü oyuncu Bige Önal oldu.

Ayrıldıkları iddia edilmişti! Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’nin paylaşımını ilk Bige Önal beğendi!

Ünlü oyuncu İynemli'nin bugün yaptığı paylaşımı ilk olarak eski sevgilisi Bige Önal beğendi.

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