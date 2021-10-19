Ayrıldıkları iddia edilmişti! Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’nin paylaşımını ilk Bige Önal beğendi!

Son dönemlerde yer aldığı projelerde başarılı performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, bugün yeni bir paylaşım yaptı. Aras Bulut İynemli, yeni paylaşımı ile ilgi görürken ünlü oyuncunun paylaşımını ilk ayrıldığı iddia edilen eski sevgilisi Bige Önal beğendi. Son dönemlerde 6 yıllık ilişkilerinin bittiği iddia edilen ünlü çiftin, bir hafta önce barıştığı da ileri sürülmüştü. Bige Önal'ın sosyal medya üzerinden yaptığı Bu beğeni ile birlikte ünlü çiftin barıştığı ortaya çıktı. İşte detaylar