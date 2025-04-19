Giriş Tarihi: 19.04.2025 06:24
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025
06:30
Ayşe Barım dosyasında yeni perde! Gizli ev incelemeye takıldı: Jandarma arama yaptı!
Ünlü menajer Ayşe Barım
hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturmada çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. Atakan Irmak
'ın özel haberine göre, savcılık, Barım'ın taşınmaz ilişkilerini ve mali kaynaklarını mercek altına aldı. Jandarma ekipleri, Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesindeki mülklere ilişkin kira bilgilerini araştırırken, elden yapılan yüksek meblağlı ödemeler dikkat çekti. Resmi kayıtlara yansımayan bu işlemler, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek nitelikte.