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Giriş Tarihi: 19.04.2025 06:24 Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 06:30

Ayşe Barım dosyasında yeni perde! Gizli ev incelemeye takıldı: Jandarma arama yaptı!

Ünlü menajer Ayşe Barım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. Atakan Irmak'ın özel haberine göre, savcılık, Barım'ın taşınmaz ilişkilerini ve mali kaynaklarını mercek altına aldı. Jandarma ekipleri, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki mülklere ilişkin kira bilgilerini araştırırken, elden yapılan yüksek meblağlı ödemeler dikkat çekti. Resmi kayıtlara yansımayan bu işlemler, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek nitelikte.

ATAKAN IRMAK
Ayşe Barım dosyasında yeni perde! Gizli ev incelemeye takıldı: Jandarma arama yaptı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, menajer Ayşe Barım'ın Kaz Dağları'ndaki lüks villasını mercek altına aldı.

Ayşe Barım dosyasında yeni perde! Gizli ev incelemeye takıldı: Jandarma arama yaptı!

Barım'ın, 'Kayalara yaslanan ev' olarak bilinen lüks villanın bulunduğu araziyi 4 yıl önce 6 yıl için 1.2 milyon liraya kiraladığı ve parayı herhangi bir sözleşme yapmadan elden teslim ettiği belirlendi

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Ayşe Barım dosyasında yeni perde! Gizli ev incelemeye takıldı: Jandarma arama yaptı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü menajer Ayşe Barım'la ilgili yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Ayşe Barım dosyasında yeni perde! Gizli ev incelemeye takıldı: Jandarma arama yaptı!

Savcılık, elindeki bilgiler doğrultusunda Ayşe Barım'ın açık adres bilgilerinin tespit edilmesini ve söz konusu taşınmazlarla ilgili detaylı araştırma yapılmasını talep etti.

Ayşe Barım dosyasında yeni perde! Gizli ev incelemeye takıldı: Jandarma arama yaptı!

Bu talimat doğrultusunda jandarma ekipleri, ilgili parsellerdeki mülkiyet bilgileri ve kira ilişkileri hakkında bilgi toplamaya başladı.