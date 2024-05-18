Giriş Tarihi: 18.05.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
12:32
Azeri kızı Günel’in yeni işi şaşkınlık yarattı! 38 yaşındaki Günel Zeynalova'nın değişimi ağızları açık bırakmıştı…
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri Kızı Günel Zeynalova, yine Tatlıses'in yönetmenliğini üstlendiği "Oy Didem" klibiyle hafızalara kazınmıştı. Geçirdiği estetik operasyonlarla büyük bir değişim yaşayan 38 yaşındaki Azeri Kızı Günel Zeynalova'da şaşırtan bir açıklama geldi. Azeri Kızı Günel'in yeni işi şaşkınlık yarattı… Azeri şarkıcı, yeni girişimi konusunda yakın çevresinden olumlu geri dönüşler aldığını da söyledi. İşte Azeri Kızı Günel'in muhteşem değişimi ve yeni işi…