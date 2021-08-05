Azra Gülendam’ı vahşice katleden Mustafa Murat Ayhan seri katil olabilir mi?

Katil Mustafa Murat Ayhan'ın öldürdüğü Azra Gülendam Haytaoğlu'nın bedenine kendi ismini jiletle kazıyarak yazması cinayeti soğukkanlı ve sadistçe işlediğini gösteriyor. Narsistik kişilik bozukluğu yaşıyor da olabilir. Üstelik ilk sorgusunda polisi ikna etti ve gözaltına alınmadı. Katil normalde paniğe kapılıp kaçması gerekiyordu ama kaçmadı. Tüm bu ayrıntılar Mustafa Murat Ayhan'ın seri katil olma ihtimalini akıllara getiriyor. 2000 yılında başlayıp 2001 yılında son bulan 'Kesik Bacaklar Cinayeti'ni hatırlıyor musunuz? İstanbul'un çeşitli semtlerinde sekiz kesik bacak bulunmuştu. Tek ortak noktaları tamamının profesyonelce kesilmeleriydi.