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Giriş Tarihi: 05.08.2021 10:31 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 10:37

Azra Gülendam'ı vahşice katleden Mustafa Murat Ayhan seri katil olabilir mi?

Katil Mustafa Murat Ayhan'ın öldürdüğü Azra Gülendam Haytaoğlu'nın bedenine kendi ismini jiletle kazıyarak yazması cinayeti soğukkanlı ve sadistçe işlediğini gösteriyor. Narsistik kişilik bozukluğu yaşıyor da olabilir. Üstelik ilk sorgusunda polisi ikna etti ve gözaltına alınmadı. Katil normalde paniğe kapılıp kaçması gerekiyordu ama kaçmadı. Tüm bu ayrıntılar Mustafa Murat Ayhan'ın seri katil olma ihtimalini akıllara getiriyor. 2000 yılında başlayıp 2001 yılında son bulan 'Kesik Bacaklar Cinayeti'ni hatırlıyor musunuz? İstanbul'un çeşitli semtlerinde sekiz kesik bacak bulunmuştu. Tek ortak noktaları tamamının profesyonelce kesilmeleriydi.

MEVLÜT TEZEL
Azra Gülendam’ı vahşice katleden Mustafa Murat Ayhan seri katil olabilir mi?

■ Önce kısa bir özet: 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun kravatlı katili Mustafa Murat Ayhan, evli iki çocuk babası. İnşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi. Ekonomik geliri yüksek, iyi giyiniyor, gösterişi seviyor.

Azra Gülendam’ı vahşice katleden Mustafa Murat Ayhan seri katil olabilir mi?

■ 48 yaşındaki Ayhan, felsefe, bilim-teknoloji meraklısı, kitap okuyor, Twitter'da Albert Camus, Oğuz Atay gibi sevdiği yazarların sözlerini paylaşıyor, Netflix izliyor ve kedisi var.

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Azra Gülendam’ı vahşice katleden Mustafa Murat Ayhan seri katil olabilir mi?

■ Anneler gününde kadınları yücelten tweet atan katil, çocuklarının eğitim hayatıyla yakından ilgili, örnek bir baba profili çiziyor! Çevresinde saygın bir iş insanı olarak biliniyor.

Azra Gülendam’ı vahşice katleden Mustafa Murat Ayhan seri katil olabilir mi?

■ Yakınları tarafından çok nazik ve içine kapanık biri olarak tanınıyor. Bir arkadaşı Ayhan için "Hâlâ şoktayız. Mustafa bey son derece naif bir insan. Şu ana kadar hiçbir şekilde sinirlendiğine bile şahit olmadım" diyor.

Azra Gülendam’ı vahşice katleden Mustafa Murat Ayhan seri katil olabilir mi?

■ Ama Ayhan, Azra'yı önce cinsel saldırıda bulunan, sonra boğup öldüren, cesedi parçalara bölüp ormanlık alanda teker teker farklı yerlere bırakan bir psikopat katil. Gelelim cinayetle ilgili ayrıntılara:

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