Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
11:28
Baba acısıyla sarsılmıştı... Fulden Uras 21 gün sonra amcasını da kaybetti!
90'ların sevilen sanatçılarından olan Fulden Uras geçtiğimiz haftalarda sağlık sorunlarıyla mücadele eden babasını kaybetmişti. Büyük bir acıyla sarsılan Uras, kötü haberi sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Fulden Uras daha babasının üzüntüsünü atlatamadan aynı acıyı yaşadı. Güzel şarkıcı babasının vefatından 21 gün sonra amcasının da hayatını kaybettiğini duyurdu...