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Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:28 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:28

Baba acısıyla sarsılmıştı... Fulden Uras 21 gün sonra amcasını da kaybetti!

90'ların sevilen sanatçılarından olan Fulden Uras geçtiğimiz haftalarda sağlık sorunlarıyla mücadele eden babasını kaybetmişti. Büyük bir acıyla sarsılan Uras, kötü haberi sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Fulden Uras daha babasının üzüntüsünü atlatamadan aynı acıyı yaşadı. Güzel şarkıcı babasının vefatından 21 gün sonra amcasının da hayatını kaybettiğini duyurdu...

Baba acısıyla sarsılmıştı... Fulden Uras 21 gün sonra amcasını da kaybetti!

'Bensiz Olsun', 'Aşkından Ölmem Mi Lazım', 'Ben Ağlarım' ve 'Arada Bir' gibi şarkılarıyla tanınan Fulden Uras, sağlık sorunları nedeniyle sıkça gündeme gelmişti.

Baba acısıyla sarsılmıştı... Fulden Uras 21 gün sonra amcasını da kaybetti!

Bu sefer babası Mutlu Otman'ın sağlığıyla yıkılan Fulden Uras, acı kaybını sosyal medyadan duyurmuştu.

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Baba acısıyla sarsılmıştı... Fulden Uras 21 gün sonra amcasını da kaybetti!

'BABACIĞIMI KAYBETTİK'

Fulden Uras, dün entübe edildiğini söylediği babasının yaşamını yitirdiğini; "Babacığımı kaybettik. Doyamadım sana babam" notuyla paylaşmıştı.

Baba acısıyla sarsılmıştı... Fulden Uras 21 gün sonra amcasını da kaybetti!

Ünlü şarkıcı babasının vefat haberinden sadece 3 saat önce entübe edildiğini söylemişti.

Baba acısıyla sarsılmıştı... Fulden Uras 21 gün sonra amcasını da kaybetti!

Şarkıcının son paylaşımı ise adeta yürekleri dağladı.
Babasının fotoğrafını paylaşan Fulden Uras altına; "Kimbilir kaç sene sana sarılıp , gözlerine bakıp sana BABA diyemedim ben ama son 7 senedir neredeyse her gün mesajlaştık , konuştuk, dertleştik en acı günümde ( annemin vefatında ) elimi sen tuttun seni göremediğim onca sene uçtu gitti başka bir evde de olsan benim BABAM vardı. Özel günlerde ilk mesajı atan hayatımda tanıdığım en zarif insandın öyle de kalacaksın. Benim hastalığım süresince bunu da atlatacaksın diye, senin hastalığın süresinde birbirimize sürekli mesajlar atan dert ortağımdın. Seni çok özleyeceğim ben. Çok üşüyorum baba sol yanım çok acıyor. İnsanın babası olsun olsun da bin kilometre uzakta olsun yeter ki nefes alsın …Güle güle babam ben seni çok sevdim Mekanın cennet olsun " notunu bırakmıştı.

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