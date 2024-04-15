Giriş Tarihi: 15.04.2024 07:14
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
07:21
"Bir ablamın daha babası çok ünlü" Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu açtı ağzını yumdu gözünü itirafı olay! "Babam vicdansız merhametsiz biri"
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan GÜNAYDIN'a olay açıklamalar! "Ben annemi bulmak istiyorum, bunun için Müge Anlı'dan yardım talep ediyorum" diyen Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar'ın gerçeklerin ortaya çıkmasını istemediğini söyledi. "Çocuğu olarak hakkım neyse onu istiyorum" Duygu Nebioğlu, bir itirafta daha bulundu: "Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor. Yakında Tüm Türkiye öğrenecek" Öte yandan Duygu Nebioğlu annesini bulmak için Müge Anlı'dan da yardım istedi... İşte Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu'nun dikkat çeken açıklamaları...