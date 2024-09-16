Giriş Tarihi: 16.09.2024 06:53
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024
06:55
Babama veda edemedim! Koray Avcı kaybettiği babası Veysel Medet Avcı’yı böyle andı!
Koray Avcı, Girne'deki konseri sırasında 2021 yılında kaybettiği babası Veysel Medet Avcı'yı andı: "Benim şarkıcı olmamı hiç istemiyordu. Harbiye'deki konserimi izledi. Konser esnasında yanına çağırdı ve 'Benim kasetimdeki şarkıları söylüyorsun' dedi ve ilk kez bana 'Seninle gurur duyuyorum' dedi. Vefat ettiğinde ben yurt dışındaydım, kendisine veda edemedim. Bu şarkılar senin için baba!"