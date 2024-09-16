Babama veda edemedim! Koray Avcı kaybettiği babası Veysel Medet Avcı’yı böyle andı!

Şarkıcı Koray Avcı, Kıbrıs Girne'de sahne aldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Avcı, "Bir süredir teknede yaşıyorum. Orası benim evim artık. Yalnız kalmak istedim. Belki bir gün Kıbrıs'a tekne ile gelirim. Bir dünya turu değil ama kırklı yaşlara gelince bir Akdeniz turu yapmak istiyorum" dedi. Ünlü şarkıcı, son günlerde sanatçıların linç edilmesi hakkında konuştu: