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Haberler Galeri Babama veda edemedim! Koray Avcı kaybettiği babası Veysel Medet Avcı’yı böyle andı!
Giriş Tarihi: 16.09.2024 06:53 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 06:55

Babama veda edemedim! Koray Avcı kaybettiği babası Veysel Medet Avcı’yı böyle andı!

Koray Avcı, Girne'deki konseri sırasında 2021 yılında kaybettiği babası Veysel Medet Avcı'yı andı: "Benim şarkıcı olmamı hiç istemiyordu. Harbiye'deki konserimi izledi. Konser esnasında yanına çağırdı ve 'Benim kasetimdeki şarkıları söylüyorsun' dedi ve ilk kez bana 'Seninle gurur duyuyorum' dedi. Vefat ettiğinde ben yurt dışındaydım, kendisine veda edemedim. Bu şarkılar senin için baba!"

GÖKHAN GÖKDUMAN
Babama veda edemedim! Koray Avcı kaybettiği babası Veysel Medet Avcı’yı böyle andı!

Şarkıcı Koray Avcı, Kıbrıs Girne'de sahne aldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Avcı, "Bir süredir teknede yaşıyorum. Orası benim evim artık. Yalnız kalmak istedim. Belki bir gün Kıbrıs'a tekne ile gelirim. Bir dünya turu değil ama kırklı yaşlara gelince bir Akdeniz turu yapmak istiyorum" dedi. Ünlü şarkıcı, son günlerde sanatçıların linç edilmesi hakkında konuştu:

Babama veda edemedim! Koray Avcı kaybettiği babası Veysel Medet Avcı’yı böyle andı!

"Bana linç gelmiyor, yorum geliyor. İstediğim hayatı yaşamak için çok çalıştım.

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Babama veda edemedim! Koray Avcı kaybettiği babası Veysel Medet Avcı’yı böyle andı!

Bizim yolumuz güzel bir yol. Ben güzeli görmeye çalışıyorum, yeterince kaos var zaten.

Babama veda edemedim! Koray Avcı kaybettiği babası Veysel Medet Avcı’yı böyle andı!

Herkes hakkında birileri konuşuyor. Sonra yüz yüze gelince aslında öyle söylemediğini de anlıyorsun."

Babama veda edemedim! Koray Avcı kaybettiği babası Veysel Medet Avcı’yı böyle andı!

'ŞARKILAR BABAM İÇİN'
Sahne sonuna doğru 2021 senesinde kaybettiği babası Veysel Medet Avcı ile olan hikayesini de anlatan Avcı, şunları söyledi: "Benim şarkıcı olmamı istemiyorlardı.

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