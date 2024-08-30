Giriş Tarihi: 30.08.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
10:01
"Baban kızmıyor mu?" MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın fenomen kızı Sude pozlarıyla yürek hoplattı!
MasterChef'in sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya'dan yarışmacılar her ne kadar çekiniyorsa da ünlü şef, biricik kızı Sude Yalçınkaya'nın yanında pamuk gibi oluyor! MasterChef yarışması ile adını tüm Türkiye'ye duyuran Mehmet Yalçınkaya'nın özel hayatı hayranlarının markajında. Ünlü şefin kendisi kadar ailesi de merak ediliyor. Peki Mehmet Yalçınkaya'nın İki oğlunun da baba mesleğini yaptığını biliyor muydunuz? Sude Yalçınkaya ise kardeşlerinin aksine sosyal medyada ve YouTube'da video içerik üretiyor. Sude Yalçınkaya babası Mehmet Yalçınkaya ile de sık sık eğlenceli videolar çekiyor. İddialı pozlarla güzelliğini de konuşturan Sude Yalçınkaya'ya yorum yağıyor. İşte MasterChef Mehmet Şef'in çocukları...