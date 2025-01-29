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Haberler Galeri Babasıyla davalık olmuştu! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur mağazalarına tek tek kilit vuruyor! Eşi Muhammet Aydın'dan boşanıyor iddiaları gündem oldu
Giriş Tarihi: 29.01.2025 13:37 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 13:53

Babasıyla davalık olmuştu! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur mağazalarına tek tek kilit vuruyor! Eşi Muhammet Aydın'dan boşanıyor iddiaları gündem oldu

2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, eşi Muhammet Aydın'la açtığı Tarabya'daki 'Tuğçe Tayfur Store' isimli giyim mağazasını kapattı. Mağazalarına tek tek kilit vuran Tuğçe, bu marka yüzünden babası Ferdi Tayfur ile davalık olmuştu…Mağazarın kapatılmasının ardından Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın'dan boşanıyor iddiaları alevlendi.

Babasıyla davalık olmuştu! Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur mağazalarına tek tek kilit vuruyor! Eşi Muhammet Aydın’dan boşanıyor iddiaları gündem oldu

Hem müziğini hem de oyunculuğunu tüm derinliğiyle yediden yetmişe tüm sevenlerine hissettirdi...

Usta sanatçı, "Hatıran Yeter", "Nisan Yağmuru", "Ben de Özledim", "Sabahçı Kahvesi", "Bana da Söyle", "Çeşme" ve "Huzurum Kalmadı" gibi şarkılarıyla milyonlarca insanın gönlünde taht kurdu....Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur, 79 yaşında yaşama veda etti.

Babasıyla davalık olmuştu! Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur mağazalarına tek tek kilit vuruyor! Eşi Muhammet Aydın’dan boşanıyor iddiaları gündem oldu

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızıyla ilgili haberler de magazin basınında gündem olmuştu. Soyadı kriziyle başlayan dava sosyal medyaya taşınmıştı. Ferdi Tayfur kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı dava açmıştı. Kızı Tuğçe Aydın Tayfur ise sosyal medyadan veryansın etmişti.

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Babasıyla davalık olmuştu! Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur mağazalarına tek tek kilit vuruyor! Eşi Muhammet Aydın’dan boşanıyor iddiaları gündem oldu

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile geçtiğimiz haziran ayında ikinci bebeklerini kucaklarına almıştı.

FERDİ TAYFUR'DAN SUÇ DUYURUSU
Ferdi Tayfur avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla sosyal medya hesabında şu açıklamayı yapmıştı:

Babasıyla davalık olmuştu! Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur mağazalarına tek tek kilit vuruyor! Eşi Muhammet Aydın’dan boşanıyor iddiaları gündem oldu

"Müvekkilim Sayın Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Aydın arasında gelişen birtakım özel nedenelrden dolayı müvekilimizin 'Tayfur' soyadının Tuğçe Aydın tarafından gerek görsel gerekse işitsel olarak ticari amaçlarla kullanılmasına ve müvekkilimizin kendisine ait eserlerin Tuğçe Aydın tarafından sosyal medya, dijital mecralar ve sahnelerde okunmasına rızasının olmadığını ve ayrıca Tuğçe Aydın'ın işletmiş olduğu 'Tuğçe Tayfur Store' isimli mağazından kaynaklı müvekkilimizin isim hakkı alacağının bulunduğunu ve gerek müvekkilimiz Sayın Ferdi Tayfur, yeğenleri gerekse akrabaları hakkında sosyal medya ve dijital mecralarda herhangi bir açıklama veya söylemlerde bulunmaması adına Tuğçe Aydın'ı bilgilendirmekle bu açıklamalarımızı da kamuoyuna duyurmaktayız. Yapmış olduğumuz açıklamalara itibar edilmemesi durumunda gerek Tuğçe Aydın gerekse Tuğçe Aydın ile beraber iş yapan ve hareket eden şahıs veya şirketler hakkında tüm yasal haklarımızı saklı tutmakla beraber Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı bildiririz."

Babasıyla davalık olmuştu! Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur mağazalarına tek tek kilit vuruyor! Eşi Muhammet Aydın’dan boşanıyor iddiaları gündem oldu

"TAYFUR SOYİSMİMİ BANA LEYLEKLER VERMEDİ"
36 yaşındaki Tuğçe Tayfur ise "Tayfur soyismimi bana leylekler vermedi. Babamsın ya ondan Tayfur soyadım. İsim hakkı talep etmişsiniz. Ben, paranızın bittiğini bilseydim eşimle yardımcı olurdum size. Siz ne dediyseniz baba olarak onu yaptım ben ama kötü yine ben oldum. Allah var gam yok. Bu işin bir de inanmadığın ahireti var be baba. Olur, sorun yok. Tuğçe Aydın olarak devam ederim."

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