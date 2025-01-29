Giriş Tarihi: 29.01.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
13:53
Babasıyla davalık olmuştu! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur mağazalarına tek tek kilit vuruyor! Eşi Muhammet Aydın'dan boşanıyor iddiaları gündem oldu
2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, eşi Muhammet Aydın'la açtığı Tarabya'daki 'Tuğçe Tayfur Store' isimli giyim mağazasını kapattı. Mağazalarına tek tek kilit vuran Tuğçe, bu marka yüzünden babası Ferdi Tayfur ile davalık olmuştu…Mağazarın kapatılmasının ardından Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın'dan boşanıyor iddiaları alevlendi.