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Haberler Galeri YENİ BÖLÜM | Bahar 8. Bölüm izle! Show TV Bahar son bölüm full izle
Giriş Tarihi: 02.04.2024 20:35 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 20:35

YENİ BÖLÜM | Bahar 8. Bölüm izle! Show TV Bahar son bölüm full izle

Show TV'de her hafta Salı günü ekranlara gelmeye başlayan Bahar dizisi Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimleri ağırlıyor. Dizinin takipçileri Bahar 8. Bölüm izle ekranı başında yerlerini aldı. Yeni bölümde Rengin'in hastaneye yaralı olarak gelmesiyle birlikte Timur'un davranışları her şeyi ortaya çıkarıyor. İşte, Show TV canlı yayın Bahar 8. Son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz…

YENİ BÖLÜM | Bahar 8. Bölüm izle! Show TV Bahar son bölüm full izle

Bahar 8. Bölüm izle Show TV dizileri ekranında yerini alıyor. 2 Nisan tarihli bölümde tansiyon yükseliyor. Bahar'ın aldatıldığını fark etmesi ve Rengin'in durumu olayları karıştırıyor. Öte yandan Evren ve Parla'nın kuracağı bağ da geçmişi gün yüzüne çıkarır. İşte, Bahar son bölüm izle full ve tek parça linki:

YENİ BÖLÜM | Bahar 8. Bölüm izle! Show TV Bahar son bölüm full izle

BAHAR 8. BÖLÜM İZLE

2 Nisan tarihli yeni bölümü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

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YENİ BÖLÜM | Bahar 8. Bölüm izle! Show TV Bahar son bölüm full izle

BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Bahar'ın 8. Bölümünde; Gelen sürpriz misafir tüm dengeleri değiştirir ve Bahar (Demet Evgar) büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır!

YENİ BÖLÜM | Bahar 8. Bölüm izle! Show TV Bahar son bölüm full izle

Parla, Selim'in ona söylediklerine inanmasa da Rengin'le konuşmak ister, Rengin'in kaza yaptığı haberiyle yıkılır. Hastanede, Timur'un Rengin için olan endişesini gören Bahar iyice şüphelenir, bir yandan Parla'ya destek olup onunla bağ kurarken diğer yandan Timur'la yüzleşmeye hazırlanır.

YENİ BÖLÜM | Bahar 8. Bölüm izle! Show TV Bahar son bölüm full izle

Timur, her şeyi dengede tutmaya çalışsa da başarılı olamaz. Evren, Parla'yla yakın bir bağ kurar, bu bağla birlikte Evren'in geçmişindeki sır perdesi de aralanır. Gelen sürpriz misafir tüm dengeleri değiştirir ve Bahar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır!

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