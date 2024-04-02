Giriş Tarihi: 02.04.2024 20:35
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
20:35
YENİ BÖLÜM | Bahar 8. Bölüm izle! Show TV Bahar son bölüm full izle
Show TV'de her hafta Salı günü ekranlara gelmeye başlayan Bahar dizisi Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimleri ağırlıyor. Dizinin takipçileri Bahar 8. Bölüm izle ekranı başında yerlerini aldı. Yeni bölümde Rengin'in hastaneye yaralı olarak gelmesiyle birlikte Timur'un davranışları her şeyi ortaya çıkarıyor. İşte, Show TV canlı yayın Bahar 8. Son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz…