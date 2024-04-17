Bahar’a konuk olan Pelin Karahan boncuk gözlerini annesinden almış! Pelin Karahan’ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Giriş Tarihi: 17.04.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
10:02
Bir dönemin en popüler gençlik dizilerinden "Kavak Yelleri" ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Pelin Karahan şimdilerde kariyerinde kendini ispatlamış ve aynı zamanda iki çocuk annesi, başarılı bir kadın. Son dönemde verdiği kilolarla uğradığı muhteşem değişim ile konuşulan Pelin Karahan, 2014 yılında Bedri Güntay ile hayatını birleştirmiş, çiftin devam eden mutlu evliliklerinde Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu olmuştu. Özel hayatıyla oldukça merak edilen Pelin Karahan son olarak Bahar dizisine konuk oldu. Böbrek nakli olmayı bekleyen Sevda karakteri olarak Bahar dizisine dahil olan Pelin Karahan sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Pelin Karahan'ın paylaşımlarında annesi Nural Koçyiğit'i görenler "Boncuk gözlerinin" sırrını çözdü. Pelin Karahan'ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte gözlerinin kimden miras olduğu ortaya çıkan Pelin Karahan'ın güzel annesi...