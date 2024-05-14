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Haberler Galeri Bahar'ın Dora'sı olarak ekranlara dönen Yasemin Kay Allen usta oyuncunun kızı çıktı! Annesi Yeşilçam'ın en güzel sarışını...
Giriş Tarihi: 14.05.2024 14:05 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 14:18

Bahar'ın Dora'sı olarak ekranlara dönen Yasemin Kay Allen usta oyuncunun kızı çıktı! Annesi Yeşilçam'ın en güzel sarışını...

Ünlü oyuncu Demet Evgar, başrol olduğu 'Bahar' dizisi kadrosunu güzel isim Yasemin Kay Allen de dahil oldu. Oyuncu Yasemin Kay Allen, bir süredir ekranlarda yoktu... Bahar dizisinde 'Dora' karakterine hayat verecek olan Yasemin Allen sosyal medyada ilgi odağı oldu. Fragmanı izleyenler Bahar dizisinde Evren ile Dora sevgili mi olacak? diye sormadan edemedi. Bahar'ın Dora'sı Yasemin Allen'in hayatını merak edenler annesinin kim olduğunu öğrenince çok şaşırdı. Yasemin Kay Allen Yeşilçam'ın en güzel sarışınlarından birinin kızı... İşte Yasemin Allen'in oyuncu annesi...

Bahar’ın Dora’sı olarak ekranlara dönen Yasemin Kay Allen usta oyuncunun kızı çıktı! Annesi Yeşilçam’ın en güzel sarışını...

Bahar'a yeni oyuncu! Sevilen dizi Bahar'ın kadrosuna dahil olan Yasemin Kay Allen sosyal medyanın merak edilen isimlerinden olmayı başardı.

Bahar’ın Dora’sı olarak ekranlara dönen Yasemin Kay Allen usta oyuncunun kızı çıktı! Annesi Yeşilçam’ın en güzel sarışını...

Ünlü oyuncu Demet Evgar, başrol olduğu 'Bahar' dizisi kadrosunu güzel isim Yasemin Kay Allen de katıldı.

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Bahar’ın Dora’sı olarak ekranlara dönen Yasemin Kay Allen usta oyuncunun kızı çıktı! Annesi Yeşilçam’ın en güzel sarışını...

Oyuncu Yasemin Kay Allen, bir süredir ekranlarda yoktu...

Bahar’ın Dora’sı olarak ekranlara dönen Yasemin Kay Allen usta oyuncunun kızı çıktı! Annesi Yeşilçam’ın en güzel sarışını...

Bahar dizisinde 'Dora' karakterine hayat verecek olan Yasemin Allen sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Bahar’ın Dora’sı olarak ekranlara dönen Yasemin Kay Allen usta oyuncunun kızı çıktı! Annesi Yeşilçam’ın en güzel sarışını...

Fragmanı izleyenler Bahar dizisinde Evren ile Dora sevgili mi olacak? diye sormadan edemedi.

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