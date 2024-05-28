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Haberler Galeri Bahar'ın Dora'sı Yasemin Kay Allen usta oyuncunun kızı çıktı! Annesi Yeşilçam'ın en güzel sarışını...
Giriş Tarihi: 28.05.2024 08:28 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 08:30

Bahar'ın Dora'sı Yasemin Kay Allen usta oyuncunun kızı çıktı! Annesi Yeşilçam'ın en güzel sarışını...

Ünlü oyuncu Demet Evgar, başrol olduğu 'Bahar' dizisi kadrosunu güzel isim Yasemin Kay Allen de dahil oldu. Oyuncu Yasemin Kay Allen, bir süredir ekranlarda yoktu... Bahar dizisinde 'Dora' karakterine hayat veren Yasemin Allen sosyal medyada ilgi odağı oldu. Fragmanı izleyenler Bahar dizisinde Evren ile Dora sevgili mi olacak? diye sormadan edemedi. Bahar'ın Dora'sı Yasemin Allen'in hayatını merak edenler annesinin kim olduğunu öğrenince çok şaşırdı. Yasemin Kay Allen Yeşilçam'ın en güzel sarışınlarından birinin kızı... İşte Yasemin Allen'in oyuncu annesi...

Bahar’ın Dora’sı Yasemin Kay Allen usta oyuncunun kızı çıktı! Annesi Yeşilçam’ın en güzel sarışını...

Sevilen dizi Bahar'ın kadrosuna dahil olan Yasemin Kay Allen sosyal medyanın merak edilen isimlerinden olmayı başardı.

Bahar’ın Dora’sı Yasemin Kay Allen usta oyuncunun kızı çıktı! Annesi Yeşilçam’ın en güzel sarışını...

Ünlü oyuncu Demet Evgar, başrol olduğu 'Bahar' dizisi kadrosuna güzel isim Yasemin Kay Allen de katıldı.

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Bahar’ın Dora’sı Yasemin Kay Allen usta oyuncunun kızı çıktı! Annesi Yeşilçam’ın en güzel sarışını...

Oyuncu Yasemin Kay Allen, bir süredir ekranlarda yoktu...

Bahar’ın Dora’sı Yasemin Kay Allen usta oyuncunun kızı çıktı! Annesi Yeşilçam’ın en güzel sarışını...

Bahar dizisinde 'Dora' karakterine hayat veren Yasemin Allen sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Bahar’ın Dora’sı Yasemin Kay Allen usta oyuncunun kızı çıktı! Annesi Yeşilçam’ın en güzel sarışını...

Fragmanı izleyenler Bahar dizisinde Evren ile Dora sevgili mi olacak? diye sormadan edemedi.

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