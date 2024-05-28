Giriş Tarihi: 28.05.2024 08:28
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
08:30
Bahar'ın Dora'sı Yasemin Kay Allen usta oyuncunun kızı çıktı! Annesi Yeşilçam'ın en güzel sarışını...
Ünlü oyuncu Demet Evgar, başrol olduğu 'Bahar' dizisi kadrosunu güzel isim Yasemin Kay Allen de dahil oldu. Oyuncu Yasemin Kay Allen, bir süredir ekranlarda yoktu... Bahar dizisinde 'Dora' karakterine hayat veren Yasemin Allen sosyal medyada ilgi odağı oldu. Fragmanı izleyenler Bahar dizisinde Evren ile Dora sevgili mi olacak? diye sormadan edemedi. Bahar'ın Dora'sı Yasemin Allen'in hayatını merak edenler annesinin kim olduğunu öğrenince çok şaşırdı. Yasemin Kay Allen Yeşilçam'ın en güzel sarışınlarından birinin kızı... İşte Yasemin Allen'in oyuncu annesi...