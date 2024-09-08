Giriş Tarihi: 08.09.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
14:12
Bahar'ın yıldızı Demet Evgar yeni paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! Ünlü oyuncudan set paylaşımı geldi!
44 yaşındaki başarılı oyuncu Demet Evgar, yeni bir paylaşım yaptı. Bahar dizisiyle oyunculuğa geri dönen Demet Evgar'ın son paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. Demet Evgar'a Bahar dizisinde Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Buğra Gülsoy gibi isimler eşlik ediyor. Demet Evgar'ın performansı çok beğenilirken set paylaşımları da büyük ilgi görüyor. İşte ünlü oyuncunun dikkat çeken son paylaşımı…