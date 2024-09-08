Bahar’ın yıldızı Demet Evgar yeni paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! Ünlü oyuncudan set paylaşımı geldi!

Aile Arasında, Avlu, Alev Alev gibi yapımlarda severek izlediğimiz Demet Evgar, şimdilerde Bahar dizisiyle karşımıza çıkıyor. Sevilen oyuncu setten yeni bir paylaşım yaptı. Demet Evgar'ın son paylaşımı sosyal medyada ilgi odağı oldu.