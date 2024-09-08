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Haberler Galeri Bahar'ın yıldızı Demet Evgar yeni paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! Ünlü oyuncudan set paylaşımı geldi!
Giriş Tarihi: 08.09.2024 14:08 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 14:12

Bahar'ın yıldızı Demet Evgar yeni paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! Ünlü oyuncudan set paylaşımı geldi!

44 yaşındaki başarılı oyuncu Demet Evgar, yeni bir paylaşım yaptı. Bahar dizisiyle oyunculuğa geri dönen Demet Evgar'ın son paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. Demet Evgar'a Bahar dizisinde Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Buğra Gülsoy gibi isimler eşlik ediyor. Demet Evgar'ın performansı çok beğenilirken set paylaşımları da büyük ilgi görüyor. İşte ünlü oyuncunun dikkat çeken son paylaşımı…

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar yeni paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! Ünlü oyuncudan set paylaşımı geldi!

Aile Arasında, Avlu, Alev Alev gibi yapımlarda severek izlediğimiz Demet Evgar, şimdilerde Bahar dizisiyle karşımıza çıkıyor. Sevilen oyuncu setten yeni bir paylaşım yaptı. Demet Evgar'ın son paylaşımı sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar yeni paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! Ünlü oyuncudan set paylaşımı geldi!

Demet Evgar, performansı ile övgüleri toplarken set paylaşımları da büyük ilgi görüyor.

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Bahar’ın yıldızı Demet Evgar yeni paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! Ünlü oyuncudan set paylaşımı geldi!

Demet Evgar'dan Anneler Günü'nde son olarak minik kızı Mavi ile set paylaşımı gelmişti.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar yeni paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! Ünlü oyuncudan set paylaşımı geldi!

Demet Evgar'ın kızı Mavi ile beğeni yağan karesi "Çocuk da yaparım kariyer de" yorumlarını beraberinde getirmişti.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar yeni paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! Ünlü oyuncudan set paylaşımı geldi!

Bahar'ın yıldızı güzel anne Demet Evgar'ın minik kızı Mavi ile kalpleri ısıtan pozu sonrası şimdi de park eğlenceleri ilgi odağı olmuştu.

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