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Haberler Galeri Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın kardeşi de oyuncu çıktı! İki kardeş meğer aynı dizideymiş...
Giriş Tarihi: 07.08.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 14:07

Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın kardeşi de oyuncu çıktı! İki kardeş meğer aynı dizideymiş...

Geçtiğimiz sezon Bahar dizisi ile gönüllere taht kuran ödüllü oyunculardan Demet Evgar özel hayatı ile de oldukça merak ediliyor. Kariyerinde hiç kuşkusuz önemli bir yer tutacak olan Bahar dizisinde Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi isimlerle rol alan Demet Evgar, performansı ile hayran bırakırken, hayatı da markaj altına alınıyor. Peki Bahar'ın yıldız ismi Demet Evgar'ın kardeşinin de oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar'ın kardeşinin kim olduğunu duyanlar şaşıp kaldı. İşte bir dönem aynı dizide de yer alan Demet Evgar ile kardeşi...

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kardeşi de oyuncu çıktı! İki kardeş meğer aynı dizideymiş...

Bahar dizisi ile gönülleri fetheden Demet Evgar yaşantısı ile de hayranlarının markajında... Aile Arasında, Avlu, Alev Alev gibi yapımlarda rol alan Demet Evgar, Türkiye'nin sevilen ve başarılı kadın oyuncularından...

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kardeşi de oyuncu çıktı! İki kardeş meğer aynı dizideymiş...

Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Bahar dizisinde başrolü üstlenen Demet Evgar'ın özel hayatı merak konusu...

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Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kardeşi de oyuncu çıktı! İki kardeş meğer aynı dizideymiş...

Evgar hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun kardeşinin kim olduğunu öğrenince şaşıp kaldı.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kardeşi de oyuncu çıktı! İki kardeş meğer aynı dizideymiş...

Bir erkek kardeşi bulunan Evgar'ın, kardeşi de oyuncu çıktı.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kardeşi de oyuncu çıktı! İki kardeş meğer aynı dizideymiş...

Meğer Evgar, kardeşiyle aynı dizideymiş...

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