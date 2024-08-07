Giriş Tarihi: 07.08.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
14:07
Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın kardeşi de oyuncu çıktı! İki kardeş meğer aynı dizideymiş...
Geçtiğimiz sezon Bahar dizisi ile gönüllere taht kuran ödüllü oyunculardan Demet Evgar özel hayatı ile de oldukça merak ediliyor. Kariyerinde hiç kuşkusuz önemli bir yer tutacak olan Bahar dizisinde Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi isimlerle rol alan Demet Evgar, performansı ile hayran bırakırken, hayatı da markaj altına alınıyor. Peki Bahar'ın yıldız ismi Demet Evgar'ın kardeşinin de oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar'ın kardeşinin kim olduğunu duyanlar şaşıp kaldı. İşte bir dönem aynı dizide de yer alan Demet Evgar ile kardeşi...