Giriş Tarihi: 01.07.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
13:53
Bakan dönüp bir daha baktı! Petek Dinçöz mayokinisi ile Miami sokaklarında poz verdi! Yangın yeri buralar...
22 yıl önce Foolish Casanova şarkısı ile hafızalara kazınan sevilen şarkıcı Petek Dinçöz, son olarak tatil pozlarıyla gündem oldu. Yıllara meydan okuyan fiziği ile övgüleri toplayan eski manken Petek Dinçöz'ün mayokinisi ile Miami sokaklarında verdiği pozlar sosyal medyayı salladı. Petek Dinçöz altın sarısı mayokinisi ile Miami sokaklarını adeta yaktı geçti. İşte 44 yaşındaki Petek Dinçöz'ün Miami pozları...