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Bali’de ikinci düğün sürprizi! Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu evliliklerinin 10. yılını kutladı.
Giriş Tarihi: 02.10.2026 07:00
Bali’de ikinci düğün sürprizi! Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu evliliklerinin 10. yılını kutladı.
Oyuncu Elvin Levinler ile mimar eşi Bülent Kocamanoğlu, 2016 yılında Bodrum'da düzenlenen sade bir törenle hayatlarını birleştirmişti. Evliliklerinde 10 yılı geride bırakan çift, bu özel dönüm noktasını Bali'de romantik bir tatille kutladı.