Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Magazin Bali’de ikinci düğün sürprizi! Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu evliliklerinin 10. yılını kutladı.
Giriş Tarihi: 02.10.2026 07:00

Bali’de ikinci düğün sürprizi! Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu evliliklerinin 10. yılını kutladı.

Oyuncu Elvin Levinler ile mimar eşi Bülent Kocamanoğlu, 2016 yılında Bodrum'da düzenlenen sade bir törenle hayatlarını birleştirmişti. Evliliklerinde 10 yılı geride bırakan çift, bu özel dönüm noktasını Bali'de romantik bir tatille kutladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MERVE YURTYAPAN
  • ABONE OL
Bali’de ikinci düğün sürprizi! Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu evliliklerinin 10. yılını kutladı.

Oyuncu Elvin Levinler ile mimar eşi Bülent Kocamanoğlu, 2016 yılında Bodrum'da gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine girmişti.

Bali’de ikinci düğün sürprizi! Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu evliliklerinin 10. yılını kutladı.

Çift, 10'uncu evlilik yıldönümlerini Bali tatilinde kutladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bali’de ikinci düğün sürprizi! Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu evliliklerinin 10. yılını kutladı.

Levinler, "Bizim için unutulmaz bir anıydı. Hiç konuğumuz olmadığı için çok uyguna mal oldu" dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Bali’de ikinci düğün sürprizi! Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu evliliklerinin 10. yılını kutladı.

Bu tatilde 2. kez düğün yapan Levinler ve Kocamanoğlu, tören için yöre halkından yardım aldı. Çift, kıyafetler, seremoni, gelin buketi, fotoğraf ve video çekimi için toplamda 223 dolar harcadı.

Bali’de ikinci düğün sürprizi! Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu evliliklerinin 10. yılını kutladı.
Madrigal grubunun bateristi Sanlı Akgün, sevgilisi Oya Sözduyar ile hayatını birleştirdi. Çift, düzenlenen görkemli düğün töreniyle mutluluğa "evet" dedi.
Bali’de ikinci düğün sürprizi! Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu evliliklerinin 10. yılını kutladı.

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler...

GÖKÇE DİNÇER- ARAS YILDIRAN

Bali’de ikinci düğün sürprizi! Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu evliliklerinin 10. yılını kutladı.

FERİT KAYA-YASEMİN CEREN

Bali’de ikinci düğün sürprizi! Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu evliliklerinin 10. yılını kutladı.

ZEYNEP BASTIK- SERKAY TÜTÜNCÜ

Bali’de ikinci düğün sürprizi! Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu evliliklerinin 10. yılını kutladı.

HİRA KOYUNCUOĞLU - BARAN SULHAN

Bali’de ikinci düğün sürprizi! Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu evliliklerinin 10. yılını kutladı.

CEYDA DÜVENCİ-GÜÇLÜ METE

Bali’de ikinci düğün sürprizi! Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu evliliklerinin 10. yılını kutladı.

NAZAN KESAL-ERCAN KESAL

Bali’de ikinci düğün sürprizi! Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu evliliklerinin 10. yılını kutladı.

YUNUS BÜLBÜL- NESLİHAN MUTLU

Bali’de ikinci düğün sürprizi! Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu evliliklerinin 10. yılını kutladı.

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Bali’de ikinci düğün sürprizi! Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu evliliklerinin 10. yılını kutladı.

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Bali’de ikinci düğün sürprizi! Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu evliliklerinin 10. yılını kutladı.

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Bali’de ikinci düğün sürprizi! Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu evliliklerinin 10. yılını kutladı.

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Bali’de ikinci düğün sürprizi! Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu evliliklerinin 10. yılını kutladı.

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

Bali’de ikinci düğün sürprizi! Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu evliliklerinin 10. yılını kutladı.

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Bali’de ikinci düğün sürprizi! Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu evliliklerinin 10. yılını kutladı.

HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU

Bali’de ikinci düğün sürprizi! Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu evliliklerinin 10. yılını kutladı.

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

Bali’de ikinci düğün sürprizi! Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu evliliklerinin 10. yılını kutladı.

DUA LİPA-CALLUM TURNER

Bali’de ikinci düğün sürprizi! Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu evliliklerinin 10. yılını kutladı.

NAZLI BULUM- DORUK KAYA

Bali’de ikinci düğün sürprizi! Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu evliliklerinin 10. yılını kutladı.

ÖZGÜN UĞURLU - NİDA UĞURLU

Bali’de ikinci düğün sürprizi! Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu evliliklerinin 10. yılını kutladı.

HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR

Bali’de ikinci düğün sürprizi! Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu evliliklerinin 10. yılını kutladı.

ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS

SON DAKİKA