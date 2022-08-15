Giriş Tarihi: 15.08.2022 06:19
Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
06:24
Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis: Cumhurbaşkanımız yangın çıktığı andan itibaren bizi hiç yalnız bırakmadı
Geçtiğimiz hafta büyük bir yangın atlatan Balıklı Rum Hastanesi'nın vakıf başkanı Konstantin Yuvanidis, GÜNAYDIN'dan Tuba Kalçık'a konuştu. Yuvanidis, "Allah devletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Önce Allah'a sonra Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım" diye konuştu. Yangın sonrası kendisini ne Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın ne de Yunan büyükelçisinin aradığını belirten Yuvanidis, "Kılıçdaroğlu da ne aradı ne de ziyaret etti" dedi.