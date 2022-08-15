Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis: Cumhurbaşkanımız yangın çıktığı andan itibaren bizi hiç yalnız bırakmadı

■ Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangın Yunan basınında da geniş yer aldı...

Yunanistan'da bazı dernekler bize yardım amacıyla para topluyormuş. Bu paralar bize henüz ulaşmadı. Gelmeden de bir şey diyemem. Çünkü orada da bizim acımızı reklam malzemesi için kullanmak isteyenler var ne yazık ki. Biz tarihimizin en büyük yangınlarından birini yaşadık. Bunun da böyle kullanılmasını istemiyoruz.