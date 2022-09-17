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Haberler Galeri Balkan Ninnisi’nin Jovanka’sı Merih Öztürk: Bir dönem manav olmak isterdim çünkü...
Giriş Tarihi: 17.09.2022 09:12 Güncelleme Tarihi: 17.09.2022 09:14

Balkan Ninnisi’nin Jovanka’sı Merih Öztürk: Bir dönem manav olmak isterdim çünkü...

Son dönemin yıldızı parlayan genç oyuncularından Merih Öztürk, '10 parmağında 10 marife' dediğimiz türden bir kariyere sahip. Çok küçük yaşlardan itibaren birçok markanın reklam yüzü olan, sonrasında podyumlarda boy gösteren tescilli model Merih Öztürk'ü, şimdilerde yer aldığını Balkan Ninnisi dizisindeki hayat verdiği 'Jovanka' karakteri ile izliyoruz. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Merih Öztürk, sempatik tavırlarıyla izleyicinin gönlünü fethetti. Güzel gülüşü ile kalpleri ısıtan Balkan Ninnisi'nin Jovanka'sı Merih Öztürk ile kariyer yolculuğunu ve bilinmeyenlerini konuştuk. İşte Merih Öztürk'ün GÜNAYDIN'a özel samimi açıklamaları...

HALİME KAYABAŞI
Balkan Ninnisi’nin Jovanka’sı Merih Öztürk: Bir dönem manav olmak isterdim çünkü...

-Nasılsınız, hayat nasıl gidiyor? Şu sıralar 'Balkan Ninnisi' dizisi için Üsküp'tesiniz, set dışında zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Teşekkürler. Keyfimiz yerinde, her şey yolunda. Evet uzunca bir zamandır Üsküp'te yaşıyoruz. Artık buraya alıştık ve ben çok sevdim. Şu sıralar çok yoğun bir tempoyla ve kalabalık bir ekiple çalışıyoruz o yüzden boş vaktimiz pek oluyor diyemem. Ama tatil günlerimi genelde dinlenmeye ve biraz yalnız kalarak yürüşe ayırıyorum. Tabi arkadaşlarımızla eğlenmeyi de ihmal etmiyoruz.

Balkan Ninnisi’nin Jovanka’sı Merih Öztürk: Bir dönem manav olmak isterdim çünkü...

-Daha önce Üsküp'e gitmiş miydiniz? Sizi en çok etkileyen ne oldu bu şehirde?

Daha önce Üsküp'te bulunmadım ama Makedonyalı çok sevdiğim bir arkadaşım var ve burası hakkında gelmeden önce de diline ve kültürüne biraz olsun hakimdim. O yüzden çok yabancılık çekmedim. Ben en çok yeşilini, doğasını sevdim. Her sokakta bir yeşil görüyorum.

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Balkan Ninnisi’nin Jovanka’sı Merih Öztürk: Bir dönem manav olmak isterdim çünkü...

-'10 parmağında 10 marifet' dedikleri türden bir kariyeriniz var. Çok küçük yaşlardan itibaren birçok markanın reklam filminde oynadınız. Sonrasında podyumlarda boy gösterdiniz. Şimdi ise 'Jovanka' olarak izlediğimiz Merih Öztürk'ün hedeflerinde neler var?

Teşekkür ederim. Başarılı bir sanatçı olmak istiyorum.

Balkan Ninnisi’nin Jovanka’sı Merih Öztürk: Bir dönem manav olmak isterdim çünkü...

- Balkan Ninnisi, hem duygusal hem de oldukça eğlenceli bir dizi. Senaryoyu okuyunca neler hissettiniz?

Balkan Ninnisi farklı milletlere mensup iki gencin sevdaları için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Senaryoyu ve karakteri ilk okuduğumda çok heyecanlandım çünkü farklı milletten, kültürden olan ve farklı ağızdan konuşan bir karakteri canlandıracak olmak bir oyuncu için çok güzel bir fırsat. Kaldı ki böylesine güçlü bir ekiple ve usta oyuncu kadrosuyla birlikte olayın içerisine dahil olmak beni çok heyecanlandırdı.

Balkan Ninnisi’nin Jovanka’sı Merih Öztürk: Bir dönem manav olmak isterdim çünkü...

-Dizinin sosyal medyada büyük bir fan kitlesi var. Sizi en mutlu eden yorumlar hangileri? Sosyal medya ile aranız nasıl? Sizce bir oyuncunun özel hayatının ne kadarı göz önünde olmalı?

Evet çok güzel bir fan kitlemiz var. Eksik olmasınlar desteklerini hiç esirgemiyorlar. Hepsine yetişmeye çalışıyorum ama bazen gözden kaçırdıklarım oluyor :) Sosyal medyayı vakit buldukça kullanmaya çalışıyorum. Bence bir oyuncunun özel hayatı ne kadar göz önünde bulunması sorusundan ziyade insanın kendisinin özel hayatını göstermekten keyif alıp almadığı önemli. Bazı insanlar bunu göstermekten keyif alır, bazılarıysa istemez. Benim de moduma göre değişiyor. Gezdiğim yerleri fotoğraflayıp paylaşmak hoşuma gidiyor.

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