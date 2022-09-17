Balkan Ninnisi’nin Jovanka’sı Merih Öztürk: Bir dönem manav olmak isterdim çünkü...

-Daha önce Üsküp'e gitmiş miydiniz? Sizi en çok etkileyen ne oldu bu şehirde?

Daha önce Üsküp'te bulunmadım ama Makedonyalı çok sevdiğim bir arkadaşım var ve burası hakkında gelmeden önce de diline ve kültürüne biraz olsun hakimdim. O yüzden çok yabancılık çekmedim. Ben en çok yeşilini, doğasını sevdim. Her sokakta bir yeşil görüyorum.