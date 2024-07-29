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Haberler Galeri Banu Alkan'ın Safiye Soyman için yayımladığı taziye mesajı şoke etti! Gelen tepkiler üzerine sildi "Utanmadan bir de şarkı da eklemiş"
Giriş Tarihi: 29.07.2024 14:20 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 14:31

Banu Alkan'ın Safiye Soyman için yayımladığı taziye mesajı şoke etti! Gelen tepkiler üzerine sildi "Utanmadan bir de şarkı da eklemiş"

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın MS hastası oğlu Harun Akaröz 47 yaşında yaşama veda etti. Safiye Soyman, evladının yasının tutarken, Banu Alkan'ın yayımladığı taziye mesajı ise herkesi şaşırttı. Soyman'ın en yakın arkadaşı Seda Sayan Amerika'dan dönemezken Banu Alkan da öyle bir paylaşımda bulundu ki...İşte detaylar...

Banu Alkan’ın Safiye Soyman için yayımladığı taziye mesajı şoke etti! Gelen tepkiler üzerine sildi Utanmadan bir de şarkı da eklemiş

Ünlü arkıcı Safiye Soyman, hayatının rn acı gününü yaşıyor. Soyman'ın, 25 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden 47 yaşındaki oğlu Harun yaşam mücadelesini kaybetti. Soyman, ölüm haberinin ardından adeta yıkıldı.

Banu Alkan’ın Safiye Soyman için yayımladığı taziye mesajı şoke etti! Gelen tepkiler üzerine sildi Utanmadan bir de şarkı da eklemiş

Soyman, "Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Her şeyler onun içindi. 6 ay Bodrum'da, 6 ay burada yaşatıyordum. O melek oldu, melek oldu benim oğlum" diye ağladı.

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Banu Alkan’ın Safiye Soyman için yayımladığı taziye mesajı şoke etti! Gelen tepkiler üzerine sildi Utanmadan bir de şarkı da eklemiş

Soyman, "Sana nasıl dayanacağım? Günde 15 kere görüntülü konuşuyorduk. Beni beklemiş yavrum. 45 gün çekimden sonra geldim ki beni beklemiş annem. Nasıl dayanayım? Allah bana sabır versin. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Her şeyler onun içindi, organik beslensin diye. Ağabeyi ekti, biçti, ev yaptırdı ona. 6 ay Bodrum'da, 6 ay burada yaşatıyordum. Nefes alsaydın yavrum. Nasıl dayanacağım sana? Bu nasıl bir sabır, nasıl sabredeceğim? Evlat acısı çok kötü. Nefes alsın diye köyde ev yaptırdık. O melek oldu, melek oldu benim oğlum. Dayanılacak gibi değil" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Banu Alkan’ın Safiye Soyman için yayımladığı taziye mesajı şoke etti! Gelen tepkiler üzerine sildi Utanmadan bir de şarkı da eklemiş

Burdur'un Ağlasun ilçesinde dün kaldırıldığı hastanede solunum yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren 52 yaşındaki MS hastası Akaröz için Gündoğan Mahallesi'ndeki Merkez Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Banu Alkan’ın Safiye Soyman için yayımladığı taziye mesajı şoke etti! Gelen tepkiler üzerine sildi Utanmadan bir de şarkı da eklemiş

Törene, Akaröz'ün annesi Safiye Soyman ile birlikte yaşadığı iş insanı Faik Öztürk, şarkıcı Gülben Ergen, Seren Serengil, sunucu Ebru Akel, oyuncu Seray Sever'in de arasında olduğu sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

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