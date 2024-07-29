Giriş Tarihi: 29.07.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
14:31
Banu Alkan'ın Safiye Soyman için yayımladığı taziye mesajı şoke etti! Gelen tepkiler üzerine sildi "Utanmadan bir de şarkı da eklemiş"
Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın MS hastası oğlu Harun Akaröz 47 yaşında yaşama veda etti. Safiye Soyman, evladının yasının tutarken, Banu Alkan'ın yayımladığı taziye mesajı ise herkesi şaşırttı. Soyman'ın en yakın arkadaşı Seda Sayan Amerika'dan dönemezken Banu Alkan da öyle bir paylaşımda bulundu ki...İşte detaylar...