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Haberler Galeri Magazin Barbara Palvin ile Dylan Sprouse'un büyük mutluluğu: Minik kızları dünyaya geldi! İlk paylaşımı böyle yaptılar...
Giriş Tarihi: 29.09.2026 08:25 Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 08:26

Barbara Palvin ile Dylan Sprouse'un büyük mutluluğu: Minik kızları dünyaya geldi! İlk paylaşımı böyle yaptılar...

Beş yıllık birlikteliklerini 2023 yılında nikah masasına taşıyan dünyaca ünlü model Barbara Palvin ile oyuncu eşi Dylan Sprouse, ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşımla veren çift, Los Angeles Dodgers formalarıyla bebekleriyle maç izledikleri anları takipçilerinin beğenisine sundu.

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Barbara Palvin ile Dylan Sprouse’un büyük mutluluğu: Minik kızları dünyaya geldi! İlk paylaşımı böyle yaptılar...

Dünyaca ünlü model Barbara Palvin ve oyuncu Dylan Sprouse, uzun yıllara dayanan ilişkilerini 2023 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

Barbara Palvin ile Dylan Sprouse’un büyük mutluluğu: Minik kızları dünyaya geldi! İlk paylaşımı böyle yaptılar...

Evlilikleriyle adlarından söz ettiren ünlü çift, birlikteliklerini bir bebekle taçlandıracaklarını duyurarak hamilelik sürecini takipçileriyle paylaşmıştı.

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Barbara Palvin ile Dylan Sprouse’un büyük mutluluğu: Minik kızları dünyaya geldi! İlk paylaşımı böyle yaptılar...

BEBEĞİN DOĞUMU SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Hamilelik döneminin ardından ünlü çiftten beklenen müjdeli haber geldi. İlk çocuklarını kucaklarına alan Barbara Palvin ve Dylan Sprouse, doğum sonrası ilk aile fotoğrafını sosyal medya hesapları üzerinden ortak bir gönderiyle yayımladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Barbara Palvin ile Dylan Sprouse’un büyük mutluluğu: Minik kızları dünyaya geldi! İlk paylaşımı böyle yaptılar...

LOS ANGELES DODGERS FORMALARIYLA İLK AİLE POZU

Paylaşımlarına esprili bir not ekleyen çift, "Bu yıl İşçi Bayramı'nı kelimenin tam anlamıyla yaşadık" ifadelerini kullandı.

Barbara Palvin ile Dylan Sprouse’un büyük mutluluğu: Minik kızları dünyaya geldi! İlk paylaşımı böyle yaptılar...

Yayımlanan karede Los Angeles Dodgers formaları giyen ikilinin, kucaklarındaki bebekleriyle birlikte evde televizyondan maç izlediği görüldü. Ünlü çift, bebeklerinin ismini ise henüz kamuoyuyla paylaşmadı.

Barbara Palvin ile Dylan Sprouse’un büyük mutluluğu: Minik kızları dünyaya geldi! İlk paylaşımı böyle yaptılar...

BİR BEBEK MÜJDESİ DE GÖKÇE BAHADIR'DAN GELMİŞTİ

Başarılı projeleri ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Gökçe Bahadır'dan müjdeli haber gelmişti.

Barbara Palvin ile Dylan Sprouse’un büyük mutluluğu: Minik kızları dünyaya geldi! İlk paylaşımı böyle yaptılar...

BEBEK MÜJDESİ

2022 yılında Emir Ersoy ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Gökçe Bahadır da anne olmaya hazırlanıyor.

Barbara Palvin ile Dylan Sprouse’un büyük mutluluğu: Minik kızları dünyaya geldi! İlk paylaşımı böyle yaptılar...

Güzel oyuncu Gökçe Bahadır ve eşi de bir kız bebek bekliyor.

Barbara Palvin ile Dylan Sprouse’un büyük mutluluğu: Minik kızları dünyaya geldi! İlk paylaşımı böyle yaptılar...

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çifti, mutlu evlilikleriyle sık sık örnek gösteriliyor.

Barbara Palvin ile Dylan Sprouse’un büyük mutluluğu: Minik kızları dünyaya geldi! İlk paylaşımı böyle yaptılar...

İşte sizler için derlediğimiz diğer evli ünlü çiftler…

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL

Barbara Palvin ile Dylan Sprouse’un büyük mutluluğu: Minik kızları dünyaya geldi! İlk paylaşımı böyle yaptılar...

BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU

Barbara Palvin ile Dylan Sprouse’un büyük mutluluğu: Minik kızları dünyaya geldi! İlk paylaşımı böyle yaptılar...

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Barbara Palvin ile Dylan Sprouse’un büyük mutluluğu: Minik kızları dünyaya geldi! İlk paylaşımı böyle yaptılar...

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Barbara Palvin ile Dylan Sprouse’un büyük mutluluğu: Minik kızları dünyaya geldi! İlk paylaşımı böyle yaptılar...

NEŞE KARABÖCEK-TEVFİK YENER

Barbara Palvin ile Dylan Sprouse’un büyük mutluluğu: Minik kızları dünyaya geldi! İlk paylaşımı böyle yaptılar...

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Barbara Palvin ile Dylan Sprouse’un büyük mutluluğu: Minik kızları dünyaya geldi! İlk paylaşımı böyle yaptılar...

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Barbara Palvin ile Dylan Sprouse’un büyük mutluluğu: Minik kızları dünyaya geldi! İlk paylaşımı böyle yaptılar...
FEDON KALYONCU VE EŞİ
Barbara Palvin ile Dylan Sprouse’un büyük mutluluğu: Minik kızları dünyaya geldi! İlk paylaşımı böyle yaptılar...

FEDON KALYONCU VE EŞİ

Barbara Palvin ile Dylan Sprouse’un büyük mutluluğu: Minik kızları dünyaya geldi! İlk paylaşımı böyle yaptılar...

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Barbara Palvin ile Dylan Sprouse’un büyük mutluluğu: Minik kızları dünyaya geldi! İlk paylaşımı böyle yaptılar...

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

Barbara Palvin ile Dylan Sprouse’un büyük mutluluğu: Minik kızları dünyaya geldi! İlk paylaşımı böyle yaptılar...

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Barbara Palvin ile Dylan Sprouse’un büyük mutluluğu: Minik kızları dünyaya geldi! İlk paylaşımı böyle yaptılar...

KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL

Barbara Palvin ile Dylan Sprouse’un büyük mutluluğu: Minik kızları dünyaya geldi! İlk paylaşımı böyle yaptılar...

DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI

Barbara Palvin ile Dylan Sprouse’un büyük mutluluğu: Minik kızları dünyaya geldi! İlk paylaşımı böyle yaptılar...

SEZGİ SENA AKAY- ERDİNÇ ACAR

Barbara Palvin ile Dylan Sprouse’un büyük mutluluğu: Minik kızları dünyaya geldi! İlk paylaşımı böyle yaptılar...

YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA

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