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Barbara Palvin ile Dylan Sprouse'un büyük mutluluğu: Minik kızları dünyaya geldi! İlk paylaşımı böyle yaptılar...
Giriş Tarihi: 29.09.2026 08:25
Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 08:26
Barbara Palvin ile Dylan Sprouse'un büyük mutluluğu: Minik kızları dünyaya geldi! İlk paylaşımı böyle yaptılar...
Beş yıllık birlikteliklerini 2023 yılında nikah masasına taşıyan dünyaca ünlü model Barbara Palvin ile oyuncu eşi Dylan Sprouse, ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşımla veren çift, Los Angeles Dodgers formalarıyla bebekleriyle maç izledikleri anları takipçilerinin beğenisine sundu.