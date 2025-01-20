Giriş Tarihi: 20.01.2025 06:34
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025
08:12
Yapımcı Jandae Perçem GÜNAYDIN'A anlattı: Edis ve Ayşe Barım bana karşı çeteleştiler
Yapımcı Jandae Perçem; kendisi ve Ayşe Barım hakkındaki sözlerine "Hayal ürünü" diyen Edis'e cevap verdi. Filmi büyük zarar uğrayan Perçem, "Edis yalan söylüyor. 90 dakikalık bir film var. Nasıl hayal ürünü olabilir? Sözlerimin hepsini belgeleriyle kanıtlarım" dedi. "Barım yaptığımız görüşmede filmimi yayınlatmamak dağıtıcı firmaları aradığını kabul etti" diyen yapımcı devam etti: "O dönem o kadar korktum ki güvenlik şirketi olan arkadaşımı aradım. Bir filmin dağıtımını kesebilecek bir güç olan Barım, her şeyi yapabilirdi"