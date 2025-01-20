Yapımcı Jandae Perçem GÜNAYDIN’A anlattı: Edis ve Ayşe Barım bana karşı çeteleştiler

13 Kasım 2023'de Ayşe Barım'ı aradım. 'Ben bu filmin yapımcısıyım neden böyle bir şey yaptınız? Dağıtım şirketini aradınız, benim avukatımı aradınız...' dedim. Ayşe Barım da bana 'Ben sana hesap mı vereceğim' diye karşılık verdi. Yani aslında filmimi zora sokmak için hem basını hem de dağıtıcı firmaları aradığını kabul etti. Ayrıca, telefonda bana dağıtımcıyı aradığını ve filmi çekmesini söylediğini de kabul etti. Ama ona neden böyle bir şey yaptınız diye sorduğumda onu sorguladığımı düşünerek bana kızdı. Öyle bir güç görüyor ki kendinde, benim arayıp 'Neden filmimi durdurmaya çalışıyorsun?' demem onun gücüne gidiyor."