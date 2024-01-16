Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı yere göğe sığdıramadı! Barış Arduç: Karımdan razıyım!

"KARIMIN HEYECANINI PAYLAŞMAYA GELDİM"

Galada gazetecilerin sorularını cevaplayan ve eşini öve öve bitiremeyen Barış Arduç, "Heyecanlıyım. Karımın heyecanını paylaşmaya geldim. Çok büyük bir emek verdi. Yazın biz tatil yaparken o bu işi yazmakla meşguldü. Çok emek verdiler" dedi.