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Haberler Galeri Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı yere göğe sığdıramadı! Barış Arduç: Karımdan razıyım!
Giriş Tarihi: 16.01.2024 21:36 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 21:36

Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı yere göğe sığdıramadı! Barış Arduç: Karımdan razıyım!

'Deliha' film setinde başlayan aşkları 6 yıl sürdükten sonra 2020'de nikah masasına oturan Barış Arduç ile Gupse Özay sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Mutlu evlilikleriyle övgüleri toplayan Barış Arduç ve Gupse Özay, 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almışlardı. Gözlerden uzak, mutlu bir aile hayatı sürdüren çiftin Gupse Özay son olarak kendi hamilelik ve lohusalık döneminde esinlendiği yeni filmi ile gündemde. Bugün filmin galasına katılan Barış Arduç, eşini yere göğe sığdıramadı. İşte Barış Arduç'un o dikkat çeken açıklamaları!

Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı yere göğe sığdıramadı! Barış Arduç: Karımdan razıyım!

'Deliha' film setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, Temmuz 2020 tarihinde Çeşme'de nikah masasına oturdu.

Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı yere göğe sığdıramadı! Barış Arduç: Karımdan razıyım!

Mutlu evlilikleri olan oyuncu çift, mutlu evliliklerini Jan Asya adındaki kızlarıyla taçlandırdı.

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Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı yere göğe sığdıramadı! Barış Arduç: Karımdan razıyım!

FİLMİNİN GALASI YAPILDI

Güzel oyuncu Gupse Özay son filmi Lohusa'nın çekimlerini tamamladı. Filmde anneliği anlatan Özay, bugün filmin galasında boy gösterdi.

Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı yere göğe sığdıramadı! Barış Arduç: Karımdan razıyım!

ÖVGÜ DOLU SÖZLER!

Eşi Gupse Özay'ın filminin galasına gelen Barış Arduç, burada eşinden övgü dolu sözlerle bahsetti.

Barış Arduç eşi Gupse Özay'ı yere göğe sığdıramadı! Barış Arduç: Karımdan razıyım!

Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı yere göğe sığdıramadı! Barış Arduç: Karımdan razıyım!

"KARIMIN HEYECANINI PAYLAŞMAYA GELDİM"

Galada gazetecilerin sorularını cevaplayan ve eşini öve öve bitiremeyen Barış Arduç, "Heyecanlıyım. Karımın heyecanını paylaşmaya geldim. Çok büyük bir emek verdi. Yazın biz tatil yaparken o bu işi yazmakla meşguldü. Çok emek verdiler" dedi.

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