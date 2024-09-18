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Haberler Galeri Barış Arduç ve Gupse Özay’ın milyonluk evi! Ünlü çift kesenin ağzını açtı kiradan kurtuldu!
Giriş Tarihi: 18.09.2024 12:17 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 12:19

Barış Arduç ve Gupse Özay’ın milyonluk evi! Ünlü çift kesenin ağzını açtı kiradan kurtuldu!

'Deliha' filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, altı yıllık birlikteliklerini 2020'de İzmir Çeşme'de nikâh masasına taşıdı. Çift, 2022 yılında ilk çocukları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ailelerini büyütmüştü. Barış Arduç ve Gupse Özay, uzun süredir kiracı olarak oturdukları Beykoz Konakları'ndaki evi satın alarak kiracılıktan kurtuldu. İşte muhteşem evleri…

Barış Arduç ve Gupse Özay’ın milyonluk evi! Ünlü çift kesenin ağzını açtı kiradan kurtuldu!

Ünlü oyuncu çift Barış Arduç ve Gupse Özay, uzun süredir kiracı olarak yaşadıkları Beykoz Konakları'ndaki evi 2 milyon dolara satın aldı.

Barış Arduç ve Gupse Özay’ın milyonluk evi! Ünlü çift kesenin ağzını açtı kiradan kurtuldu!

Barış Arduç ve Gupse Özay, uzun süredir kiracı olarak oturdukları Beykoz Konakları'ndaki evi satın alarak kiracılıktan kurtuldu!

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Barış Arduç ve Gupse Özay’ın milyonluk evi! Ünlü çift kesenin ağzını açtı kiradan kurtuldu!

Hürriyet'in haberine göre; Lüks sitedeki C tipi villa için 2 milyon dolar ödediğini öğrendiğim çift, yıllardır yaşadıkları evi artık kendi mülkleri haline getirdi.

Barış Arduç ve Gupse Özay’ın milyonluk evi! Ünlü çift kesenin ağzını açtı kiradan kurtuldu!

Barış Arduç ve Gupse Özay, 2014 yılında birlikte rol aldıkları "Deliha" filminin setinde tanışıp yakınlaşmış, bu sette başlayan ilişkilerini 2020 yılında nikâh masasına taşıyarak evlilikle taçlandırmışlardı.

Barış Arduç ve Gupse Özay’ın milyonluk evi! Ünlü çift kesenin ağzını açtı kiradan kurtuldu!

Çift, 2022 yılında ilk çocukları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ailelerini büyütmüştü.

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