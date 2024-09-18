Giriş Tarihi: 18.09.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024
12:19
Barış Arduç ve Gupse Özay’ın milyonluk evi! Ünlü çift kesenin ağzını açtı kiradan kurtuldu!
'Deliha' filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, altı yıllık birlikteliklerini 2020'de İzmir Çeşme'de nikâh masasına taşıdı. Çift, 2022 yılında ilk çocukları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ailelerini büyütmüştü. Barış Arduç ve Gupse Özay, uzun süredir kiracı olarak oturdukları Beykoz Konakları'ndaki evi satın alarak kiracılıktan kurtuldu. İşte muhteşem evleri…