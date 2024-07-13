Barış Manço’nun oğlu yıllar sonra gerçeği açıkladı! Hepimiz Barış Manço olarak tanımıştık ama...

Daha önce Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço bir söyleşi sırasında babasının asıl isminin ne olduğunu açıklamış ve hayatından kesitler, hatıralar aktarmıştı. Doğukan Manço, babasının dört isminin olduğunu söyleyince herkes oldukça şaşırmıştı.