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Haberler Galeri Barış Manço'nun oğlu yıllar sonra gerçeği açıkladı! Hepimiz Barış Manço olarak tanımıştık ama...
Giriş Tarihi: 13.07.2024 14:34

Barış Manço'nun oğlu yıllar sonra gerçeği açıkladı! Hepimiz Barış Manço olarak tanımıştık ama...

Barış Manço, şarkılarının yanında, filmleri ve 7'den 77'ye televizyon programıyla 'Barış abi' olarak herkesin sevgilisini kazanmıştı. Usta sanatçı Barış Manço unutulmaz şarkıları ile her zaman saygı ve özlemle anılıyor. Günümüzde hala söylediği çocuk şarkıları ile de büyük-küçük herkesin dinlediği merhum sanatçı Barış Manço hayatı da sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Daha önce Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço bir söyleşi sırasında babasının asıl isminin ne olduğunu açıklamış ve hayatından kesitler, hatıralar aktarmıştı. Doğukan Manço, babasının dört isminin olduğunu söyleyince herkes oldukça şaşırmıştı. İşte hepimizin Barış Manço olarak tanıdığı sanatçının hayatının şaşırtıcı gerçekleri...

Barış Manço’nun oğlu yıllar sonra gerçeği açıkladı! Hepimiz Barış Manço olarak tanımıştık ama...

Barış Manço, İsmail Hakkı Manço ile Türk müziği sanatçılarından Rikkat Uyanık çiftinin çocukları olarak 2 Ocak 1943'te, Zeynep Kamil Hastanesinde dünyaya geldi. Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden, besteci, söz yazarı, TV programcısı ve Türkiye'de pek çok yeniliğin öncüsü Barış Manço yıllar sonra ortaya çıkan hakkındaki gerçekle hayranlarını şaşırttı.

Barış Manço’nun oğlu yıllar sonra gerçeği açıkladı! Hepimiz Barış Manço olarak tanımıştık ama...

Barış Manço unutulmaz şarkıları ile her zaman saygı ve özlemle anılıyor.

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Barış Manço’nun oğlu yıllar sonra gerçeği açıkladı! Hepimiz Barış Manço olarak tanımıştık ama...

Barış Manço şarkılarının yanında, filmleri ve 7'den 77'ye televizyon programıyla 'Barış abi' olarak uzun yıllar gönüllerde taht kurmuştur.

Barış Manço’nun oğlu yıllar sonra gerçeği açıkladı! Hepimiz Barış Manço olarak tanımıştık ama...

Günümüzde hala söylediği çocuk şarkıları ile de büyük-küçük herkesin dinlediği merhum sanatçı Barış Manço hayatı da sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Barış Manço’nun oğlu yıllar sonra gerçeği açıkladı! Hepimiz Barış Manço olarak tanımıştık ama...

Daha önce Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço bir söyleşi sırasında babasının asıl isminin ne olduğunu açıklamış ve hayatından kesitler, hatıralar aktarmıştı. Doğukan Manço, babasının dört isminin olduğunu söyleyince herkes oldukça şaşırmıştı.

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