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Haberler Galeri Barış Manço’nun vefatının üzerinden çeyrek asır geçti! 'Barış abi' özlemi 25 yıldır dinmedi!
Giriş Tarihi: 01.02.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 11:36

Barış Manço’nun vefatının üzerinden çeyrek asır geçti! 'Barış abi' özlemi 25 yıldır dinmedi!

Usta sanatçı Barış Manço, vefatının 25. yıl dönümünde unutulmaz şarkıları ile saygı ve özlemle anılıyor. 1 Şubat 1999 yılında aramızdan ayrılan Barış Manço şarkılarının yanında, filmleri ve 7'den 77'ye televizyon programıyla 'Barış abi' olarak uzun yıllar gönüllerde taht kurmuştur. Günümüzde hala söylediği çocuk şarkıları ile de büyük-küçük herkesin dinlediği merhum sanatçı Barış Manço hayatı da sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Daha önce Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço bir söyleşi sırasında babasının asıl isminin ne olduğunu açıklamış ve hayatından kesitler, hatıralar aktarmıştı. Doğukan Manço, babasının dört isminin olduğunu söyleyince herkes oldukça şaşırmıştı. Beş dili ana dili gibi konuşan ve başka dilleri de bilen babası Barış Manço'nun, "En güzel dil hangisidir?" sorusuna verdiği , "En güzel dil tatlı dil" cevabının sanatçının yaşam felsefesini özetleyen iki kelime olduğunu ifade eden Doğukan Manço, her fırsatta ona olan özlemlerini dile getiriyor. İşte hepimizin Barış Manço olarak tanıdığı sanatçının hayatının şaşırtıcı gerçekleri...

Barış Manço’nun vefatının üzerinden çeyrek asır geçti! ’Barış abi’ özlemi 25 yıldır dinmedi!

Türk müziğinin unutulmaz ismi Barış Manço, vefatının üzerinden çeyrek asır geçse de milletin gönlündeki sıcaklığını halen koruyor. Milli hassasiyetleriyle bilinen, Anadolu rock ve pop müziğinin önde gelen ismi Barış Manço, kaleme aldığı eserlerde, bu topraklardan esintilere yer verdi. Manço, 1975 yılında çıkardığı albümüne, Cumhuriyetin 100. yılına ithafen 2023 adını vermişti.

Barış Manço’nun vefatının üzerinden çeyrek asır geçti! ’Barış abi’ özlemi 25 yıldır dinmedi!

Usta sanatçı Barış Manço, vefatının 25. yıl dönümünde unutulmaz şarkıları ile saygı ve özlemle anılıyor.

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Barış Manço’nun vefatının üzerinden çeyrek asır geçti! ’Barış abi’ özlemi 25 yıldır dinmedi!

1 Şubat 1999 yılında aramızdan ayrılan Barış Manço şarkılarının yanında, filmleri ve 7'den 77'ye televizyon programıyla 'Barış abi' olarak uzun yıllar gönüllerde taht kurmuştur.

Barış Manço’nun vefatının üzerinden çeyrek asır geçti! ’Barış abi’ özlemi 25 yıldır dinmedi!

Günümüzde hala söylediği çocuk şarkıları ile de büyük-küçük herkesin dinlediği merhum sanatçı Barış Manço hayatı da sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Barış Manço’nun vefatının üzerinden çeyrek asır geçti! ’Barış abi’ özlemi 25 yıldır dinmedi!

Daha önce Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço bir söyleşi sırasında babasının asıl isminin ne olduğunu açıklamış ve hayatından kesitler, hatıralar aktarmıştı. Doğukan Manço, babasının dört isminin olduğunu söyleyince herkes oldukça şaşırmıştı.

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