Barış var sanatçılar yok! Tam bir riyakarlık örneği

Dünyaca ünlü isimler bile İsrail'in zulmü karşında korkusuzca bu kadar tepki gösterirken bizim sanatçıların bir kısmı hala ölü takliti yapıyor. Türkiye'de bir çok film festivali, ödül töreni oluyor. Canmes'daki gibi İsrail'in soykırımına karşı yüksek sesle tepki gösteren ünlü sayısı bir elin parmağını geçmez. Son yıllarda tuhaf bir alışkanlık oluştu bir kısım sanatçıda…