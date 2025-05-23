Giriş Tarihi: 23.05.2025 06:54
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
06:56
Barış var sanatçılar yok! Tam bir riyakarlık örneği
Gazze'de yaşanan insanlık dramı her geçen gün daha da derinleşirken, dünya kamuoyu vicdanını ortaya koyuyor. Cannes Film Festivali'nde yaşananlar, sanatın ve sanatçının gerçek gücünü bir kez daha gösterdi. Peki ya Türkiye'deki ünlüler? Dünya yıldızları bir bir İsrail'in zulmüne karşı ses yükseltirken, bizde neden derin bir sessizlik hâkim? Vicdanlar sustu, riyakârlık konuştu. Sanat camiasının bu ikiyüzlü tutumunu ve Çeşme'de Yunan adalarına uzanan kuyrukların aslında neye işaret ettiğini Tuba Kalçık çarpıcı detaylarla kaleme aldı.