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Haberler Galeri Barış var sanatçılar yok! Tam bir riyakarlık örneği
Giriş Tarihi: 23.05.2025 06:54 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 06:56

Barış var sanatçılar yok! Tam bir riyakarlık örneği

Gazze'de yaşanan insanlık dramı her geçen gün daha da derinleşirken, dünya kamuoyu vicdanını ortaya koyuyor. Cannes Film Festivali'nde yaşananlar, sanatın ve sanatçının gerçek gücünü bir kez daha gösterdi. Peki ya Türkiye'deki ünlüler? Dünya yıldızları bir bir İsrail'in zulmüne karşı ses yükseltirken, bizde neden derin bir sessizlik hâkim? Vicdanlar sustu, riyakârlık konuştu. Sanat camiasının bu ikiyüzlü tutumunu ve Çeşme'de Yunan adalarına uzanan kuyrukların aslında neye işaret ettiğini Tuba Kalçık çarpıcı detaylarla kaleme aldı.

TUBA KALÇIK
Barış var sanatçılar yok! Tam bir riyakarlık örneği

İsrail Gazze halkına açıkça soykırım yapıyor. Dünyanın gözü önünde Gazze halkına karşı sistematik zulüm uyguluyor. O kadar çok insani trajedi yaşanıyor ki …

Barış var sanatçılar yok! Tam bir riyakarlık örneği

Bunlardan biri de Fatima Hassouna… Kendisi, hakkında yapılan belgeselin Cannes'da gösterileceğini öğrendikten bir gün sonra İsrail'in hava saldırısında ailesiyle birlikte hayatını kaybetti.

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Barış var sanatçılar yok! Tam bir riyakarlık örneği

Yine bir aile yok oldu Gazze'de. Cannes Film Festivali'ne katılan sanatçılar ise yaşanan bu trajediye sessiz kalmadı. Açılış töreninde jüri başkanı Fransız oyuncu Juliette Binoche'nin konuşması adeta damga vurdu.

Barış var sanatçılar yok! Tam bir riyakarlık örneği

KINAMA MEKTUBU
Ardından dünyaca ünlü 400'den fazla oyuncu, yapımcı, yönetmen açık mektup yazarak 'İsrail 'soykırım'ını kınadı. Son olarak da geçtiğimiz gün Wikileaks'ın kurucusu Julian Assange, festivale İsrail'in Gazze'de öldürdüğü 4 bin 986 çocuğun isminin yer aldığı tişörtle katıldı.

Barış var sanatçılar yok! Tam bir riyakarlık örneği

Dünyaca ünlü isimler bile İsrail'in zulmü karşında korkusuzca bu kadar tepki gösterirken bizim sanatçıların bir kısmı hala ölü takliti yapıyor. Türkiye'de bir çok film festivali, ödül töreni oluyor. Canmes'daki gibi İsrail'in soykırımına karşı yüksek sesle tepki gösteren ünlü sayısı bir elin parmağını geçmez. Son yıllarda tuhaf bir alışkanlık oluştu bir kısım sanatçıda…