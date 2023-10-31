Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ’a özel hazırlandı! Başak Dizer derin yırtmaçlı elbisesi ile göz kamaştırdı!

"Benim güzel karım, Kurt'umun güzel annesi. Böyle ir atmosfer ve organizasyon görmeyi ummuyordum. O kadar mutluyum ki şu an teker teker sevdiğim tüm dostlarımı görüyorum. O kadar güzel dostlara sahibim ki aşırı zenginim. Benim sırtım yere gelmez, iyi ki varsınız. Gerçekten çok mutluyum. Karıcığım sana ayrıca teşekkür ediyorum, seni çok seviyorum."