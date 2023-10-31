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Haberler Galeri Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a özel hazırlandı! Başak Dizer derin yırtmaçlı elbisesi ile göz kamaştırdı!
Giriş Tarihi: 31.10.2023 07:52 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 08:07

Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a özel hazırlandı! Başak Dizer derin yırtmaçlı elbisesi ile göz kamaştırdı!

Kurt Seyit ve Şura dizisi setinde aşk yaşamaya başlayan stilist Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, birlikteliklerini 2016 yılında nikah masasına taşımıştı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, geçtiğimiz yıl ise anne-baba olmanın mutluluğunu Kurt Efe'yi kucaklarına alarak yaşadı. Sanat camiasının örnek çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiriyor. Son olarak 40 yaşına basan eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a çok özel bir doğum günü partisi hazırlayan Başak Dizer güzelliğiyle de gecede göz kamaştırdı. Kıvanç Tatlıtuğ'un iltifatlar yağdırdığı Başak Dizer, derin yırtmaçlı elbisesi ile hayran bıraktı...

Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ’a özel hazırlandı! Başak Dizer derin yırtmaçlı elbisesi ile göz kamaştırdı!

Aile dizisinin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ geçtiğimiz günlerde 40 yaşına bastı. Yaş aldıkça yakışıklılığı ve karizmasını katlayan sevilen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni yaşını eşi Başak Dizer'in organize ettiği doğum günü partisinde arkadaşlarıyla kutladı.

Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ’a özel hazırlandı! Başak Dizer derin yırtmaçlı elbisesi ile göz kamaştırdı!

TATLITUĞ'DAN EŞİNE SEVGİ DOLU BAKIŞLAR VE SÖZLER

Eşinin sürprizi karşısında çok mutlu olduğunu söyleyen Tatlıtuğ eşine sevgi dolu bakışlarıyla şu ifadeleri kullandı:

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Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ’a özel hazırlandı! Başak Dizer derin yırtmaçlı elbisesi ile göz kamaştırdı!

"Benim güzel karım, Kurt'umun güzel annesi. Böyle ir atmosfer ve organizasyon görmeyi ummuyordum. O kadar mutluyum ki şu an teker teker sevdiğim tüm dostlarımı görüyorum. O kadar güzel dostlara sahibim ki aşırı zenginim. Benim sırtım yere gelmez, iyi ki varsınız. Gerçekten çok mutluyum. Karıcığım sana ayrıca teşekkür ediyorum, seni çok seviyorum."

Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ’a özel hazırlandı! Başak Dizer derin yırtmaçlı elbisesi ile göz kamaştırdı!

Kurt Seyit ve Şura dizisi setinde aşk yaşamaya başlayan stilist Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, birlikteliklerini 2016 yılında nikah masasına taşımıştı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, geçtiğimiz yıl ise anne-baba olmanın mutluluğunu Kurt Efe'yi kucaklarına alarak yaşadı.

Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ’a özel hazırlandı! Başak Dizer derin yırtmaçlı elbisesi ile göz kamaştırdı!

Sanat camiasının örnek çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiriyor. Son olarak 40 yaşına basan eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a çok özel bir doğum günü partisi hazırlayan Başak Dizer güzelliğiyle de gecede göz kamaştırdı.

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