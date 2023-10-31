Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ’a özel hazırlandı! Başak Dizer derin yırtmaçlı elbisesi ile göz kamaştırdı!

Kurt Seyit ve Şura dizisi setinde aşk yaşamaya başlayan stilist Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, birlikteliklerini 2016 yılında nikah masasına taşımıştı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, geçtiğimiz yıl ise anne-baba olmanın mutluluğunu Kurt Efe'yi kucaklarına alarak yaşadı. Sanat camiasının örnek çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiriyor. Son olarak 40 yaşına basan eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a çok özel bir doğum günü partisi hazırlayan Başak Dizer güzelliğiyle de gecede göz kamaştırdı. Kıvanç Tatlıtuğ'un iltifatlar yağdırdığı Başak Dizer, derin yırtmaçlı elbisesi ile hayran bıraktı...