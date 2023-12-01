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Haberler Galeri Başak Dizer'den altın saçlı oğlu Kurt Efe ile yeni poz! "Maşallah" dedirten Kurt Efe babasının kopyası!
Giriş Tarihi: 01.12.2023 10:04 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 10:15

Başak Dizer'den altın saçlı oğlu Kurt Efe ile yeni poz! "Maşallah" dedirten Kurt Efe babasının kopyası!

Yer aldığı projelerle son dönemde daha da çok ilgi çeken Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle de merak edilen ünlüler arasında yer alıyor. Sosyal medyayı sık kullanan Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi modacı Başak Dizer, yeni paylaşımıyla da ilgi topladı. Başak Dizer, yakın arkadaşları Özge Özpirinçci'in kızı Mercan'ın doğum gününden paylaşımlarda bulundu. Yaş günü kutlamasına 1 yaşındaki oğlu Kurt Efe ile katılan Başak Dizer'in paylaşımalrına beğeni yağdı. Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe altın sarısı saçlarıyla ilgi odağı oldu. İşte babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetilen Kurt Efe'nin yeni karesi...

Başak Dizer’den altın saçlı oğlu Kurt Efe ile yeni poz! Maşallah dedirten Kurt Efe babasının kopyası!

Aile hayatı ile sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer mutlu evliliklerini oğulları Kurt Efe ile taçlandırmıştı...

Başak Dizer’den altın saçlı oğlu Kurt Efe ile yeni poz! Maşallah dedirten Kurt Efe babasının kopyası!

Yer aldığı projelerle son dönemde daha da çok ilgi çeken Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle de merak edilen ünlüler arasında yer alıyor.

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Başak Dizer’den altın saçlı oğlu Kurt Efe ile yeni poz! Maşallah dedirten Kurt Efe babasının kopyası!

Sosyal medyayı sık kullanan Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi modacı Başak Dizer, yeni paylaşımıyla da ilgi topladı.

Başak Dizer’den altın saçlı oğlu Kurt Efe ile yeni poz! Maşallah dedirten Kurt Efe babasının kopyası!

Başak Dizer, yakın arkadaşları Özge Özpirinçci'in kızı Mercan'ın doğum gününden paylaşımlarda bulundu.

Başak Dizer’den altın saçlı oğlu Kurt Efe ile yeni poz! Maşallah dedirten Kurt Efe babasının kopyası!

Yaş günü kutlamasına 1 yaşındaki oğlu Kurt Efe ile katılan Başak Dizer'in paylaşımalrına beğeni yağdı.

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