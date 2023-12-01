Başak Dizer'den altın saçlı oğlu Kurt Efe ile yeni poz! "Maşallah" dedirten Kurt Efe babasının kopyası!

Yer aldığı projelerle son dönemde daha da çok ilgi çeken Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle de merak edilen ünlüler arasında yer alıyor. Sosyal medyayı sık kullanan Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi modacı Başak Dizer, yeni paylaşımıyla da ilgi topladı. Başak Dizer, yakın arkadaşları Özge Özpirinçci'in kızı Mercan'ın doğum gününden paylaşımlarda bulundu. Yaş günü kutlamasına 1 yaşındaki oğlu Kurt Efe ile katılan Başak Dizer'in paylaşımalrına beğeni yağdı. Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe altın sarısı saçlarıyla ilgi odağı oldu. İşte babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetilen Kurt Efe'nin yeni karesi...