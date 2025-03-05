Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Başından vurularak ölümden kıl payı kurtulmuştu... Sibel Can'ın gözdesi Mutlu Kaya'dan kötü haber geldi!
Giriş Tarihi: 05.03.2025 12:35 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 12:44

Başından vurularak ölümden kıl payı kurtulmuştu... Sibel Can'ın gözdesi Mutlu Kaya'dan kötü haber geldi!

2015 yılında katıldığı bir ses yarışmasında adını duyuran ve Sibel Can'ın keşfettiği Mutlu Kaya, dinleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Fakat bir süre sonra Kaya, büyük bir trajedi yaşayarak yürekleri ağza getirmişti. Eski erkek arkadaşı tarafından başından vurulan Mutlu Kaya, bu saldırı sonrası konuşma ve yürüme yetisini kaybetmişti. Kaya, zorlu bir tedavi sürecinin ardından adeta küllerinden yeniden doğarak hayata tutunmuştu. Birkaç ay önce yeni şarkısını çıkaran Mutlu Kaya'nın ablası ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kötü haberi duyurdu...

Başından vurularak ölümden kıl payı kurtulmuştu... Sibel Can’ın gözdesi Mutlu Kaya’dan kötü haber geldi!

Katıldığı ses yarışmasında sesi ve güzelliğiyle Sibel Can'a benzetilen Mutlu Kaya, 2015 yılında Diyarbakır'da erkek arkadaşı tarafından başından vurulmuş ve ölümden dönmüştü.

Başından vurularak ölümden kıl payı kurtulmuştu... Sibel Can’ın gözdesi Mutlu Kaya’dan kötü haber geldi!

Mutlu, bu olaydan sonra hayatına %96 engelli olarak devam etmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Başından vurularak ölümden kıl payı kurtulmuştu... Sibel Can’ın gözdesi Mutlu Kaya’dan kötü haber geldi!

Mutlu Kaya saldırıya uğradığı anları ve şu an yaşamak zorunda olduğu hayatı katıldığı programda anlatmıştı:

Başından vurularak ölümden kıl payı kurtulmuştu... Sibel Can’ın gözdesi Mutlu Kaya’dan kötü haber geldi!

"Benim dışarı çıkmamı bekliyor. Zaten dışarıya çıktığım gibi beni zorla arabaya bindirip beni dövdu. Üst üste kurşunlar yağdırdı üzerime. Kurşunlardan biri kafama denk geldi. Susadığımda kimse olmasa tek başıma içemiyorum. Benim hayatım gitti. Bazen diyorum Allah'ım bana bu elimi ver, bardaktan suyumu içebileyim. Çünkü başkasına muhtaç olmak çok zor."

Başından vurularak ölümden kıl payı kurtulmuştu... Sibel Can’ın gözdesi Mutlu Kaya’dan kötü haber geldi!

Adeta küllerinden yeniden doğan Mutlu Kaya 9 yıl sonra yeni şarkısı ile geri dönmüştü.