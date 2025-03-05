Giriş Tarihi: 05.03.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
12:44
Başından vurularak ölümden kıl payı kurtulmuştu... Sibel Can'ın gözdesi Mutlu Kaya'dan kötü haber geldi!
2015 yılında katıldığı bir ses yarışmasında adını duyuran ve Sibel Can'ın keşfettiği Mutlu Kaya, dinleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Fakat bir süre sonra Kaya, büyük bir trajedi yaşayarak yürekleri ağza getirmişti. Eski erkek arkadaşı tarafından başından vurulan Mutlu Kaya, bu saldırı sonrası konuşma ve yürüme yetisini kaybetmişti. Kaya, zorlu bir tedavi sürecinin ardından adeta küllerinden yeniden doğarak hayata tutunmuştu. Birkaç ay önce yeni şarkısını çıkaran Mutlu Kaya'nın ablası ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kötü haberi duyurdu...