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Giriş Tarihi: 21.02.2025 14:06 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 14:15

'Başka Bir Gün' dün geceye damga vurdu!

Perşembe akşamları izleyicileri atv ekranlarına kilitleyen 'Başka Bir Gün' dizisinin dün gece 4. bölümü yayınlandı. Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi isimlerden oluşan güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken dizide Nehir Serdar'la ilgili ipuçları ararken kendini karanlık bir dünyanın içinde buldu. Serdar'ın yaşadığının ortaya çıktığı bölümde Nehir ise Serdar'ı öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı.

’Başka Bir Gün’ dün geceye damga vurdu!

Ay Yapım imzalı, 'Başka Bir Gün' dün gece 4. bölümü ile atv'de izleyicilerle buluştu. Heyecanın bir an olsun eksilmediği bölümde Nehir, karanlık bir dünyaya girip zorlu günler geçirirken birilerinden saklanan Serdar'ın nasıl bir işe bulaştığı ise büyük merak konusu oldu. Dizi, gece boyu sosyal medyada da övgüleri topladı.

’Başka Bir Gün’ dün geceye damga vurdu!

4. Bölümde neler yaşandı?

Denizden çıkan cesedin başka birine ait olması Nehir başta olmak üzere herkese rahat bir nefes aldırırken birilerinden kaçarak, saklanarak yaşayan Serdar'ın nasıl bir belaya bulaştığı bölüm boyunca merak konusu oldu.

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’Başka Bir Gün’ dün geceye damga vurdu!

Serdar'a ait ipucu bulabilmek için her yolu deneyen Nehir, kendini karanlık bir dünyanın içinde buldu ve Suzan'ın bagajına koyduğu uyuşturucu dolu çanta ile teslimata gitti.

’Başka Bir Gün’ dün geceye damga vurdu!

Serdar'ın Melike'nin eski kocası Murat ile iletişime geçmesi kafalarda birçok soru işareti oluştururken Nehir'in Tuna ile olan iletişimi bütün ailenin aralarında bir ilişki olmasından şüphelenmesine sebep oldu.

’Başka Bir Gün’ dün geceye damga vurdu!

Deniz'in Nehir'den gizlediği telefon Nehir'in başına büyük bela açarken bölümün sonunda Aytunç'un telefon sinyaliyle ilgili söylediği sözler sayesinde Nehir, telefonun Deniz'de olduğunu anladı.

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