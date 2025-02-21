Giriş Tarihi: 21.02.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
14:15
'Başka Bir Gün' dün geceye damga vurdu!
Perşembe akşamları izleyicileri atv ekranlarına kilitleyen 'Başka Bir Gün' dizisinin dün gece 4. bölümü yayınlandı. Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi isimlerden oluşan güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken dizide Nehir Serdar'la ilgili ipuçları ararken kendini karanlık bir dünyanın içinde buldu. Serdar'ın yaşadığının ortaya çıktığı bölümde Nehir ise Serdar'ı öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı.