’Başka Bir Gün’ dün geceye damga vurdu!

Ay Yapım imzalı, 'Başka Bir Gün' dün gece 4. bölümü ile atv'de izleyicilerle buluştu. Heyecanın bir an olsun eksilmediği bölümde Nehir, karanlık bir dünyaya girip zorlu günler geçirirken birilerinden saklanan Serdar'ın nasıl bir işe bulaştığı ise büyük merak konusu oldu. Dizi, gece boyu sosyal medyada da övgüleri topladı.