‘Başka Bir Gün’ heyecan dolu bölümüyle seyircileri ekran başına kitledi!

3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Savcı Meral'in suçlamaları karşısında şaşkınlık içinde kalan Nehir, sorulan sorulara cevap vermezken o esnada Hale içeri girdi ve Nehir'in avukatı olduğunu söyleyerek, ellerinde delil de olmadığından Nehir'i alıp çıktı. Soluğu Güngör'ün evinde alan Nehir, onunla tartıştı ve bir daha çocukları ona göstermeyeceğini söyledi. Ardından Tuna'nın evine giden Nehir, ona 'Karınla kocamın sevgili olduğunu biliyordun, kocama ne yaptın söyle' diyerek hesap sordu. Tuna otelden aldığı görüntüleri Nehir'e izletirken, Serdar'ın mafya ile karanlık işlere bulaştığını ve başının çok büyük belada olduğunu söyledi.