Giriş Tarihi: 28.02.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
11:21
‘Başka Bir Gün’de Nehir ve Serdar arasında büyük karşılaşma gerçekleşti!
Perşembe akşamları izleyicileri atv ekranlarına kilitleyen 'Başka Bir Gün' dizisinin dün gece 5. bölümü yayınlandı. Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi isimlerden oluşan güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken dizide gözaltına alınan Nehir, oradan çıkmayı başarırken Serdar'ın sakladığı paranın peşine düşenler Nehir'in başına bela oldu.