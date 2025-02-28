‘Başka Bir Gün’de Nehir ve Serdar arasında büyük karşılaşma gerçekleşti!

BÜYÜK BULUŞMANIN ARDINDAN YAYINLANAN YENİ BÖLÜM TANITIMI BUNDAN SONRA OLACAKLARA DAİR MERAKI ARTIRDI

Nehir ve Serdar'ın karşılaşma anıyla biten bölümün ardından yayınlanan tanıtımda Serdar, Nehir'e döndüğünü ve her şeyi anlatacağını söylerken; Nehir bir tarafıyla kocasının dönüşüne sevinirken diğer tarafıyla da tüm yaşadıklarının acısını ondan çıkartmak istiyor. Suzan ve Ahmet'in Nehir'in evine geldiği ve evde birinin olduğundan şüphelendikleri anlar ise bölümde yaşanacak gerilimin sinyallerini veriyor.