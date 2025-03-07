‘Başka Bir Gün’de Serdar’ın dönüşü hikayenin seyrini değiştirdi!

6. Bölümde neler yaşandı?

NEHİR SERDAR SONUNDA KARŞI KARŞIYA GELDİ!

Eve döndüğünde Serdar'ı karşısında gören Nehir, büyük şaşkınlık yaşadı. İkili birbirlerine sarılıp öpüşürken bu anları Serdar'ın Nehir'e 'Tuna'yla aranda bir şey mi var?' sorusu bozdu. Nehir, Serdar'a tokadı yapıştırırken ona olan kızgınlığı da özlemini bastırdı. Tavırlarıyla Nehir'in korkmasına sebep olan Serdar ona neden bir anda kaçıp gitmek zorunda kaldığını anlattı.