Giriş Tarihi: 07.03.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
11:24
‘Başka Bir Gün’de Serdar’ın dönüşü hikayenin seyrini değiştirdi!
Perşembe akşamları izleyicileri atv ekranlarına kilitleyen 'Başka Bir Gün' dizisinin dün gece 6. bölümü yayınlandı.
Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi isimlerden oluşan güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken dizide Serdar'ın geri dönüşüyle bazı sırlar ortaya çıktı. Serdar'ın neden bir anda ortadan yok olduğu cevap bulurken Serdar ve Nehir'in bu beladan nasıl kurtulacağı ise yeni bölümler için heyecanı arttırdı.