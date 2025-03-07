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Haberler Galeri ‘Başka Bir Gün’de Serdar’ın dönüşü hikayenin seyrini değiştirdi!
Giriş Tarihi: 07.03.2025 11:22 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 11:24

Başka Bir Gün’de Serdar’ın dönüşü hikayenin seyrini değiştirdi!

Perşembe akşamları izleyicileri atv ekranlarına kilitleyen 'Başka Bir Gün' dizisinin dün gece 6. bölümü yayınlandı.
Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi isimlerden oluşan güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken dizide Serdar'ın geri dönüşüyle bazı sırlar ortaya çıktı. Serdar'ın neden bir anda ortadan yok olduğu cevap bulurken Serdar ve Nehir'in bu beladan nasıl kurtulacağı ise yeni bölümler için heyecanı arttırdı.

‘Başka Bir Gün’de Serdar’ın dönüşü hikayenin seyrini değiştirdi!

'Başka Bir Gün', dün gece 6. bölümü ile atv'de izleyicilerle buluştu. Serdar'ın dönüşüyle heyecan dozunun arttığı bölüm hem duygusal hem de gerilim dolu sahneleriyle sosyal medyadan da övgüleri topladı.

‘Başka Bir Gün’de Serdar’ın dönüşü hikayenin seyrini değiştirdi!

6. Bölümde neler yaşandı?

NEHİR SERDAR SONUNDA KARŞI KARŞIYA GELDİ!

Eve döndüğünde Serdar'ı karşısında gören Nehir, büyük şaşkınlık yaşadı. İkili birbirlerine sarılıp öpüşürken bu anları Serdar'ın Nehir'e 'Tuna'yla aranda bir şey mi var?' sorusu bozdu. Nehir, Serdar'a tokadı yapıştırırken ona olan kızgınlığı da özlemini bastırdı. Tavırlarıyla Nehir'in korkmasına sebep olan Serdar ona neden bir anda kaçıp gitmek zorunda kaldığını anlattı.

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‘Başka Bir Gün’de Serdar’ın dönüşü hikayenin seyrini değiştirdi!

NEHİR, SERDAR'A YARDIM ETMEK İÇİN YENİ BİR PLAN YAPTI

Ertesi gün kapıya gelen Suzan ve Ahmet ikilinin gerilmesine sebep olurken; Serdar saklandığı yerde az kalsın Ahmet'e yakalanıyordu. Suzan, Nehir'e bir teklifte bulunurken aynı zamanda ona Serdar'ı bulup getirmesi için Tuna'yla yaptığı anlaşmayı da söyledi. Deniz'in bir anda eve gelmesi ve Nehir'in Tuna'yı eve aldığını sanması üzerine Serdar kızının karşısına çıktı.

‘Başka Bir Gün’de Serdar’ın dönüşü hikayenin seyrini değiştirdi!

Baba kızın kavuşması izleyenleri derinden etkiledi. Nehir, Serdar'ın yardım isteğini kabul etti ve emniyetin içinden kimlerin İshak'a yardım ettiğini bulmak için bir plan yaptı. Planı uygulama aşamasında Hale, Melike ve Özlem'den destek alan Nehir aynı zamanda yaptıkları başka bir planla Murat'tan Serdar'ın gizli kimliğiyle açtığı kasayı öğrendi. Serdar'ın sakladığı anahtarı ele geçiren Nehir, kasada gizlediği harddisk ve soğuk cüzdana ulaştı.

Başka Bir Gün 6. Fragmanı yayınlandı! "Tuna bana Serdar'ı getirecek!" | Video

‘Başka Bir Gün’de Serdar’ın dönüşü hikayenin seyrini değiştirdi!

AYTUNÇ'TAN MELİKE'YE TAŞIYICI ANNELİK TEKLİFİ

Tüm bu olaylar yaşanırken Aytunç, Oya'nın kabul ettiği taşıyıcı annelik durumu için Melike'ye yüklü para karşılığında teklifte bulundu. Başta şiddetle karşı çıkan Melike sonrasında oğluna iyi bir gelecek sunabilmek için Aytunç'a teklifi kabul ettiğini söyledi.