Giriş Tarihi: 17.06.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
14:42
Başsavcılıktan Nihal Candan açıklaması: Sağlık durumundan dolayı tahliye edilmedi
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nihal Candan'ın tahliye edilmesine yönelik yapılan haberlere ilişkin açıklama yapıldı. Başsavcılık açıklamasında Nihal Candan'ın sağlık raporu neticesinde serbest bırakılmadığı, şüpheli Nihal Candan'ın örgüt içerisindeki konumu, sadece bir eyleme katılmış olması, tutuklulukta geçirdiği süre ve sağlık durumu hep birlikte dikkate alınarak tahliye edildiği belirtildi.