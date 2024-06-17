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Haberler Galeri Başsavcılıktan Nihal Candan açıklaması: Sağlık durumundan dolayı tahliye edilmedi
Giriş Tarihi: 17.06.2024 14:25 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 14:42

Başsavcılıktan Nihal Candan açıklaması: Sağlık durumundan dolayı tahliye edilmedi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nihal Candan'ın tahliye edilmesine yönelik yapılan haberlere ilişkin açıklama yapıldı. Başsavcılık açıklamasında Nihal Candan'ın sağlık raporu neticesinde serbest bırakılmadığı, şüpheli Nihal Candan'ın örgüt içerisindeki konumu, sadece bir eyleme katılmış olması, tutuklulukta geçirdiği süre ve sağlık durumu hep birlikte dikkate alınarak tahliye edildiği belirtildi.

Oğuzhan UYSAL
Başsavcılıktan Nihal Candan açıklaması: Sağlık durumundan dolayı tahliye edilmedi

'Dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlaması yöneltilen Bahar ve Nihal Candan (Gülnihal Çiçek) kardeşlerin de arasında bulunduğu 22 şüpheliyle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

Başsavcılıktan Nihal Candan açıklaması: Sağlık durumundan dolayı tahliye edilmedi

Şüpheliler hakkında değişen orandalar hapis cezaları talep edilmişti. Cezaevinde yemek yemeyen ve 37 kiloya düşen Nihal Candan 26 Mart tarihinde serbest bırakılmıştı.

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Başsavcılıktan Nihal Candan açıklaması: Sağlık durumundan dolayı tahliye edilmedi

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Nihal Candan'ın 37 kiloya düşmesi nedeniyle serbest bırakıldığı söylenmişti. Konuya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.

Başsavcılıktan Nihal Candan açıklaması: Sağlık durumundan dolayı tahliye edilmedi

Açıklamada Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun lideri olduğu dolandırıcılık suç örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında; 16 Aralık 2023 tarihinde tutuklanan örgüt üyesi Gülnihal Çiçek'in (Nihal Candan) örgüt içerisindeki konumu, katıldığı eylem sayısı, tutuklulukta geçirdiği süre ve olumsuz sağlık durumu ile ilgili edinilen bilgiler dikkate alınarak 26 Mart 2024 tarihinde Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliğince tahliye edildiği belirtildi. Nihal Candan'ın kardeşi Alisya Bahar Candan yönünden ise; örgütteki konumu ve katıldığı eylem sayısı dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verildiği kaydedildi.

Başsavcılıktan Nihal Candan açıklaması: Sağlık durumundan dolayı tahliye edilmedi

TUTUKLULUKTA GEÇİRDİĞİ SÜRE DİKKATE ALINDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Kamuoyunda Nihal Candan olarak bilinen Gülnihal Çiçek yönünden ise bazı basın ve yayın organlarında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan sağlık raporu doğrultusunda tahliye kararı verildiği yönünde haberler yayınlanmış ise de, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı, yukarıda da belirtildiği üzere şüpheli Gülnihal Çiçek'in örgüt içerisindeki konumu, sadece bir eyleme katılmış olması, tutuklulukta geçirdiği süre ve sağlık durumu hep birlikte dikkate alınarak tahliye edildiği; yalnızca sağlık durumu gerekçesiyle tahliye edilmediği gibi Adli Tıp Kurumundan sağlık durumuna ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca herhangi bir rapor da aldırılmadığı hususları, Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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