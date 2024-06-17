Başsavcılıktan Nihal Candan açıklaması: Sağlık durumundan dolayı tahliye edilmedi

TUTUKLULUKTA GEÇİRDİĞİ SÜRE DİKKATE ALINDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Kamuoyunda Nihal Candan olarak bilinen Gülnihal Çiçek yönünden ise bazı basın ve yayın organlarında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan sağlık raporu doğrultusunda tahliye kararı verildiği yönünde haberler yayınlanmış ise de, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı, yukarıda da belirtildiği üzere şüpheli Gülnihal Çiçek'in örgüt içerisindeki konumu, sadece bir eyleme katılmış olması, tutuklulukta geçirdiği süre ve sağlık durumu hep birlikte dikkate alınarak tahliye edildiği; yalnızca sağlık durumu gerekçesiyle tahliye edilmediği gibi Adli Tıp Kurumundan sağlık durumuna ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca herhangi bir rapor da aldırılmadığı hususları, Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.