‘Bayi Toplantısı’na kahkaha dolu gala! Farah Zeynep Abdullah Bayi Toplantısı'nın galasında sevgilisi Doğu Demirkol’u yalnız bırakmadı...

Sinema, tiyatro, müzik ve eğlence dünyası 'Bayi Toplantısı' galasına adeta akın etti! Sezonun en kalabalık galasının kırmızı halısında ünlüler geçidi vardı. Senaryosunu İbrahim Büyükak'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Bedran Güzel'in üstlendiği 'Bayi Toplantısı' gala gecesine 'kahkahalar' damgasını vurdu! İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin'in rol aldığı 'Bayi Toplantısı' adlı filminin Kanyon'da gerçekleşen galasına aralarında Farah Zeynep Abdulllah, Murat Dalkılıç, Oğulcan Engin, Murat Cemcir, Ezgi Eyüpoğlu, Gupse Özay gibi birçok ünlü isim katıldı.