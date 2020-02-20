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  • ‘Bayi Toplantısı’na kahkaha dolu gala! Farah Zeynep Abdullah Bayi Toplantısı'nın galasında sevgilisi Doğu Demirkol’u yalnız bırakmadı...

’na kahkaha dolu ! Farah Zeynep Abdullah Bayi Toplantısı'nın galasında sevgilisi ’u yalnız bırakmadı...

Sinema, tiyatro, müzik ve eğlence dünyası '' galasına adeta akın etti! Sezonun en kalabalık galasının kırmızı halısında ünlüler geçidi vardı. Senaryosunu 'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Bedran Güzel'in üstlendiği 'Bayi Toplantısı' gecesine 'kahkahalar' damgasını vurdu! İbrahim Büyükak, Onur Buldu, , Büşra Pekin'in rol aldığı 'Bayi Toplantısı' adlı filminin Kanyon'da gerçekleşen galasına aralarında , , , , , gibi birçok ünlü isim katıldı. Gecenin ilgi çeken çiftleri ise Farah Zeynep Abdulllah - Doğu Demirkol ve Ezgi Eyüpoğlu - Oğulcan Engin çifti oldu.Gazetecilerle konuşan Murat Dalkılıç ise, Hande Erçel ile evlilik kararı aldıkları haberleri sorulunca, "Böyle şeyleri olacağı zaman zaten öğrenirsiniz" diye cevap verdi. İşre Bayi Toplantısı filminin galasından renkli görüntüler...

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU Magazin
Giriş Tarihi: 20.02.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 10:55
‘Bayi Toplantısı’na kahkaha dolu gala! Farah Zeynep Abdullah Bayi Toplantısı'nın galasında sevgilisi Doğu Demirkol’u yalnız bırakmadı...

Sinema, tiyatro, müzik ve eğlence dünyası '' galasına adeta akın etti! Sezonun en kalabalık galasının kırmızı halısında ünlüler geçidi vardı. Senaryosunu 'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Bedran Güzel'in üstlendiği 'Bayi Toplantısı' gecesine 'kahkahalar' damgasını vurdu! İbrahim Büyükak, Onur Buldu, , Büşra Pekin'in rol aldığı 'Bayi Toplantısı' adlı filminin Kanyon'da gerçekleşen galasına aralarında , , , , , gibi birçok ünlü isim katıldı.

‘Bayi Toplantısı’na kahkaha dolu gala! Farah Zeynep Abdullah Bayi Toplantısı'nın galasında sevgilisi Doğu Demirkol’u yalnız bırakmadı...

Gecenin ilgi çeken çiftleri ise Farah Zeynep Abdullah, galada sevgilisi 'u yalnız bırakmadı. - Doğu Demirkol ve - çifti oldu.

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‘Bayi Toplantısı’na kahkaha dolu gala! Farah Zeynep Abdullah Bayi Toplantısı'nın galasında sevgilisi Doğu Demirkol’u yalnız bırakmadı...

Gazetecilerle konuşan ise, Hande Erçel ile evlilik kararı aldıkları haberleri sorulunca, "Böyle şeyleri olacağı zaman zaten öğrenirsiniz" diye cevap verdi. İşre filminin galasından renkli görüntüler...

‘Bayi Toplantısı’na kahkaha dolu gala! Farah Zeynep Abdullah Bayi Toplantısı'nın galasında sevgilisi Doğu Demirkol’u yalnız bırakmadı...
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‘Bayi Toplantısı’na kahkaha dolu gala! Farah Zeynep Abdullah Bayi Toplantısı'nın galasında sevgilisi Doğu Demirkol’u yalnız bırakmadı...
‘Bayi Toplantısı’na kahkaha dolu gala! Farah Zeynep Abdullah Bayi Toplantısı'nın galasında sevgilisi Doğu Demirkol’u yalnız bırakmadı...
‘Bayi Toplantısı’na kahkaha dolu gala! Farah Zeynep Abdullah Bayi Toplantısı'nın galasında sevgilisi Doğu Demirkol’u yalnız bırakmadı...
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