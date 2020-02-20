‘Bayi Toplantısı’na kahkaha dolu gala! Farah Zeynep Abdullah Bayi Toplantısı'nın galasında sevgilisi Doğu Demirkol’u yalnız bırakmadı...

Gazetecilerle konuşan Murat Dalkılıç ise, Hande Erçel ile evlilik kararı aldıkları haberleri sorulunca, "Böyle şeyleri olacağı zaman zaten öğrenirsiniz" diye cevap verdi. İşre Bayi Toplantısı filminin galasından renkli görüntüler...