Bebek bekleyen ünlü çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım düğün için acil mekan aranıyor!

Ancak bir anda karar aldıkları için mekan bulmakta zorluk çekiyorlarmış. Bu arada Kaan Yıldırım'ın, 2016'da Ezgi Eyüboğlu ile Boğaz'da yaptığı görkemli düğününü hatırlayanlar, şimdi nasıl bir düğün yapacağını merak ediyor.