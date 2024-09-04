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Haberler Galeri Bebek bekleyen ünlü çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım düğün için acil mekan aranıyor!
Giriş Tarihi: 04.09.2024 06:52 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 06:53

Bebek bekleyen ünlü çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım düğün için acil mekan aranıyor!

Anne olayı çok isteyen güzel oyuncu Pınar Deniz, hamile olduğunu öğrenince hemen evlilik kararı aldı. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, eylül ayında nikah masasına oturacak. Ancak bir anda karar aldıkları için mekan bulmakta zorluk çekiyorlarmış. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ı kaleme aldı. İşte o yazı…

Bebek bekleyen ünlü çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım düğün için acil mekan aranıyor!

İzdivaçları herkese dert olan ünlü oyuncular Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın evlenebileceklerini temmuz başında yazmıştım. Yakın çevresinden Pınar Deniz'in 'hemen evleneyim' gibi bir derdi olmadığını fakat anne olmayı çok istediğini, eğer hamile kalırsa evleneceğini de eklemiştim.

Bebek bekleyen ünlü çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım düğün için acil mekan aranıyor!

Yazdığım gibi oldu! Güzel oyuncu hamile kaldı ve hemen ardından evlilik kararı geldi. Öğrendiğime göre, Pınar Deniz ağustos başında hamile kaldığı müjdesini almış ve hiç gecikmeden eylülde düğün yapmaya karar vermişler.

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Bebek bekleyen ünlü çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım düğün için acil mekan aranıyor!

Ancak bir anda karar aldıkları için mekan bulmakta zorluk çekiyorlarmış. Bu arada Kaan Yıldırım'ın, 2016'da Ezgi Eyüboğlu ile Boğaz'da yaptığı görkemli düğününü hatırlayanlar, şimdi nasıl bir düğün yapacağını merak ediyor.

Bebek bekleyen ünlü çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım düğün için acil mekan aranıyor!

Yıldırım'ın bu kez sade bir düğünle evlenmek istediği kulağıma geliyor ama müstakbel gelinimiz bu işe ne diyecek bilemiyorum!

Bebek bekleyen ünlü çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım düğün için acil mekan aranıyor!
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