Giriş Tarihi: 04.09.2024 06:52
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
06:53
Bebek bekleyen ünlü çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım düğün için acil mekan aranıyor!
Anne olayı çok isteyen güzel oyuncu Pınar Deniz, hamile olduğunu öğrenince hemen evlilik kararı aldı. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, eylül ayında nikah masasına oturacak. Ancak bir anda karar aldıkları için mekan bulmakta zorluk çekiyorlarmış. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ı kaleme aldı. İşte o yazı…