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Haberler Galeri Behlül'ün nişanlısı olarak hafızalara kazınmıştı... Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ın son halini görenler inanamıyor
Giriş Tarihi: 16.09.2021 13:54 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 13:54

Behlül'ün nişanlısı olarak hafızalara kazınmıştı... Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ın son halini görenler inanamıyor

Eda Özerkan Acar, bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde Behlül ile nişanlanan Elif karakterini canlandırmıştı. Dizinin yayınlandığı dönemde oldukça popüler olan Eda Özerkan, kendisi gibi oyuncu olan Timur Acar ile hayatını birleştirmişti. Aşk-ı Memnu'dan sonra da çeşitli dizi ve projelerde boy gösteren Eda Özerkan, uzun bir süredir ise ekranlardan uzakta. Eşi ve çocuğu ile gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Eda Özerkan, sosyal medyayı ise oldukça aktif kullanıyor. İşte, bir dönem Aşk-ı Memnu'da Elif'i canlandıran Eda Özerkan Acar'ın son hâli...

Behlül’ün nişanlısı olarak hafızalara kazınmıştı... Aşk-ı Memnu’nun Elif’i Eda Özerkan Acar’ın son halini görenler inanamıyor

Eda Özerkan Acar, bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde Elif karakterini canlandırdı.

Behlül’ün nişanlısı olarak hafızalara kazınmıştı... Aşk-ı Memnu’nun Elif’i Eda Özerkan Acar’ın son halini görenler inanamıyor

Hatırlanacağı gibi, Elif karakteri ile Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Behlül karakteri nişanlanmıştı.

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Behlül’ün nişanlısı olarak hafızalara kazınmıştı... Aşk-ı Memnu’nun Elif’i Eda Özerkan Acar’ın son halini görenler inanamıyor

Dizinin yayınlandığı dönemde öne çıkan isimlerden olan Eda Özerkan, kendisi gibi oyuncu olan Timur Acar ile hayatını birleştirmişti.

Behlül’ün nişanlısı olarak hafızalara kazınmıştı... Aşk-ı Memnu’nun Elif’i Eda Özerkan Acar’ın son halini görenler inanamıyor

Aşk-ı Memnu'dan sonra da çeşitli dizi ve projelerde boy gösteren Eda Özerkan, uzun bir süredir ise ekranlardan uzakta.

Behlül’ün nişanlısı olarak hafızalara kazınmıştı... Aşk-ı Memnu’nun Elif’i Eda Özerkan Acar’ın son halini görenler inanamıyor

Eşi ve çocuğu ile gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Eda Özerkan, sosyal medyayı ise oldukça aktif kullanıyor.

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