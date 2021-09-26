Bekir Aksoy’un oyuncu eşi Nazife Aksoy uğradığı tacizi görmezden gelenlere isyan etti!

Bekir Aksoy'un kendi gibi oyuncu eşi Nazife Aksoy, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olan Uğur Arda Aydın'ın tacizine uğradı. Mahkeme kararı sonrası Şehir Tiyatroları ilk kez bir prömiyeri iptal etmek zorunda kaldı. Nazife Aksoy, tacizi görmek istemeyenlere isyan etti. İki buçuk yıl boyunca uğradığı tacizin ceza alması için çalmadık kapı bırakmayan Bekir Aksoy'un eşi Nazife Aksoy, her seferinde durumun görmezden gelinip, üstünün kapatılmaya çalışıldığını dile getirdi. Bu sırada oyuncu Bekir Aksoy'la evlenip, çocuk sahibi olan Nazife Aksoy, hamileliği süresince karakollarda, adli tıpta ifade vermeye gitti. Yaşananları Nazife ve Bekir Aksoy ilk kez Sabah Pazar'a anlattı...