Giriş Tarihi: 10.02.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
14:54
Beklenen oldu mutluluğa gölge düştü! Pelin Akil ve Anıl Altan hakkında inanılmaz iddia: ‘Bir aydır ayrı yaşıyorlar!’
2016 yılında nikah masasına oturan iki ünlü oyuncu Pelin Akil ve Anıl Altan, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına aldı. Pelin Akil ve Anıl Altan'ın sık sık boşanma iddiaları magazin gündeminde yer alıyor. Ancak bu kez ünlü çift hakkında ortaya atılan iddia herkesi şaşırttı. İşte Pelin Akil ve Anıl Altan'ın evlilikleriyle ilgili o iddia!