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Haberler Galeri Beklenen oldu mutluluğa gölge düştü! Pelin Akil ve Anıl Altan hakkında inanılmaz iddia: ‘Bir aydır ayrı yaşıyorlar!’
Giriş Tarihi: 10.02.2025 14:54 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 14:54

Beklenen oldu mutluluğa gölge düştü! Pelin Akil ve Anıl Altan hakkında inanılmaz iddia: ‘Bir aydır ayrı yaşıyorlar!’

2016 yılında nikah masasına oturan iki ünlü oyuncu Pelin Akil ve Anıl Altan, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına aldı. Pelin Akil ve Anıl Altan'ın sık sık boşanma iddiaları magazin gündeminde yer alıyor. Ancak bu kez ünlü çift hakkında ortaya atılan iddia herkesi şaşırttı. İşte Pelin Akil ve Anıl Altan'ın evlilikleriyle ilgili o iddia!

Beklenen oldu mutluluğa gölge düştü! Pelin Akil ve Anıl Altan hakkında inanılmaz iddia: ‘Bir aydır ayrı yaşıyorlar!’

Pelin Akil ve Anıl Altan'ın 'Arka Sıradakiler' dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü. Ünlü çift, 2016 yılında evlendi ve 2019 yılında ilk çocuklarını kucaklarına aldı.

Beklenen oldu mutluluğa gölge düştü! Pelin Akil ve Anıl Altan hakkında inanılmaz iddia: ‘Bir aydır ayrı yaşıyorlar!’

Mutlu bir evliliği olan çift, 2019 yılında doğan ikizleri Alin ve Lina'yla sık sık sosyal medyada ilgi topladı.

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Beklenen oldu mutluluğa gölge düştü! Pelin Akil ve Anıl Altan hakkında inanılmaz iddia: ‘Bir aydır ayrı yaşıyorlar!’

KARA BULUTLAR DOLAŞIYOR

Herkesin merakını ve sevgisini toplayan ailenin üzerinde adeta kara bulutlar dolaşıyor.

Beklenen oldu mutluluğa gölge düştü! Pelin Akil ve Anıl Altan hakkında inanılmaz iddia: ‘Bir aydır ayrı yaşıyorlar!’

SIK SIK İDDİALARLA GÜNDEME GELDİLER

Pelin Akil ve Anıl Altan'ın sık sık boşanacağı iddiası magazin gündeminde yer alıyor.

Beklenen oldu mutluluğa gölge düştü! Pelin Akil ve Anıl Altan hakkında inanılmaz iddia: ‘Bir aydır ayrı yaşıyorlar!’

ORTAYA ATILAN YENİ İDDİA ŞAŞIRTTI

İddialara sık sık yanıt veren çift, boşanmayacaklarını dile getirse de bugün bir televizyon programında ortaya atılan iddia şaşırttı.

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