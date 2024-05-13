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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir sevdikleriyle sınanıyor!
Giriş Tarihi: 13.05.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 10:59

Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir sevdikleriyle sınanıyor!

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş, Burak Çelik ve İsmail Demirci'nin başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir sevdikleriyle sınanıyor...

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir sevdikleriyle sınanıyor!

Ben Bu Cihana Sığmazam 66.Bölüm:

Cezayir, Atakan'ın ölümü sonrası gelen istihbarat görevlisi Belkıs tarafından sorgulanır.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir sevdikleriyle sınanıyor!

Tura, şüpheleri Cezayir'e yönelttikten sonra silah sevkiyatı için hazırlıklarını hızlandırır.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir sevdikleriyle sınanıyor!

Cezayir, Belkıs'a Tura'nın gerçek yüzünü göstermek için harekete geçer.

Ben Bu Cihana Sığmazam 66. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Tam tesisat operasyona gidiyoruz!" | Video

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir sevdikleriyle sınanıyor!

Leyla, hareketlerinden şüphelendiği Arzu'yu yakın takibe alır. Leyla'nın güvenini kazanmak için Raziye'yi kullanan Arzu'nun başı Fransa'daki geçmişi nedeniyle beladadır.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir sevdikleriyle sınanıyor!

Arzu kendi planlarını kurarken, hiç beklemediği anda karşısına çıkan sürpriz kişi ona büyük bir şaşkınlık yaşatacaktır.

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