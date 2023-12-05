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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir’in sadık dostu Emir Gardaşov geliyor!
Giriş Tarihi: 05.12.2023 07:52 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 07:53

Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir’in sadık dostu Emir Gardaşov geliyor!

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş, Burak Çelik ve İsmail Demirci'nin başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir'in sadık dostu geliyor! Sevilen oyuncu Ozan Akbaba, Emir Gardaşov karakteri ile Ben Bu Cihana Sığmazam'da...

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in sadık dostu Emir Gardaşov geliyor!

Ben Bu Cihana Sığmazam 48.Bölüm:

Cezayir'in Malkaralı ve Süslü için verdiği süre dolmuştur. Malkaralı Süslü'yü saklandığı yerde bularak Cezayir'e karşı savaşmaları gerektiğini söyler.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in sadık dostu Emir Gardaşov geliyor!

Süslü çok korkmuş vaziyettedir ve yurt dışına kaçmayı düşünmektedir.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in sadık dostu Emir Gardaşov geliyor!

Malkaralı Cezayir'e saldırmak için Erman'dan yardım ister.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in sadık dostu Emir Gardaşov geliyor!

Fakat Erman istediğini ona vermez.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in sadık dostu Emir Gardaşov geliyor!

İyice çaresiz kalan Malkaralı sahip olduğu bütün parasını GedikAli'ye vererek ondan adam alır ve Cezayir'e saldırmak için hazırlanmaya başlar.

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