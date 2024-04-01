Ben Bu Cihana Sığmazam’da Erman köşeye sıkışıyor!

İlk kez bu kadar çaresiz kalan Erman köşeye sıkışmıştır. Serkan, gerçek yüzünü öğrendiği babasını her şeye rağmen kurtarmanın yollarını arar.

Ben Bu Cihana Sığmazam 63. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Mermiden daha hızlı koşan kimseyi görmedim!" | Video