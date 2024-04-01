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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'da Erman köşeye sıkışıyor!
Giriş Tarihi: 01.04.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 11:22

Ben Bu Cihana Sığmazam'da Erman köşeye sıkışıyor!

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş, Burak Çelik ve İsmail Demirci'nin başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da Erman köşeye sıkışıyor!

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Erman köşeye sıkışıyor!

63.Bölüm:

Cezayir, Müfit'i öldüren Taziyev ile Erman'ın peşindedir.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Erman köşeye sıkışıyor!

İlk kez bu kadar çaresiz kalan Erman köşeye sıkışmıştır. Serkan, gerçek yüzünü öğrendiği babasını her şeye rağmen kurtarmanın yollarını arar.

Ben Bu Cihana Sığmazam 63. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Mermiden daha hızlı koşan kimseyi görmedim!" | Video

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Erman köşeye sıkışıyor!

Leyla, aileye bebek müjdesini nasıl vereceğinin tatlı telaşı içindeyken, Ada'nın annesi Arzu'nun gelişi evdeki bütün dengeleri değiştirir.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Erman köşeye sıkışıyor!

Elif, Arzu'nun hamleleri sonrasında zor bir karar vermek zorunda kalır.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Erman köşeye sıkışıyor!

Cezayir, eski masa üyelerini bir araya getiren Atakan'ın isteğini geri çevirmeyerek liderliği kabul eder.

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