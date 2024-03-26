Ben Bu Cihana Sığmazam’da ok yaydan çıktı!

62.Bölüm:

Leyla, Ömer'in vurulması ile birlikte karnındaki çocuğu ve kaderiyle baş başa kalır. Cezayir onları kurtarmak için zamana karşı yarışır. Leyla ve Ömer'in durumu merak konusu olurken, Cezayir yaptıklarının bedelini ödetmek için Gedikali'nin peşine düşer.