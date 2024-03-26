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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam’da ok yaydan çıktı!
Giriş Tarihi: 26.03.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 08:57

Ben Bu Cihana Sığmazam’da ok yaydan çıktı!

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Mustafa Üstündağ, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş, Burak Çelik ve İsmail Demirci'nin başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da ok yaydan çıktı!

Ben Bu Cihana Sığmazam’da ok yaydan çıktı!

62.Bölüm:

Leyla, Ömer'in vurulması ile birlikte karnındaki çocuğu ve kaderiyle baş başa kalır. Cezayir onları kurtarmak için zamana karşı yarışır. Leyla ve Ömer'in durumu merak konusu olurken, Cezayir yaptıklarının bedelini ödetmek için Gedikali'nin peşine düşer.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da ok yaydan çıktı!

Behçet, paralarını ele geçirerek Cezayir'e ağır bir darbe vurduğunu düşünür. İkili bir kez daha karşı karşıya geldiğinde, Cezayir'in Behçet'e vereceği karşılık herkesi şaşırtır.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da ok yaydan çıktı!

Cezayir'in oğlunu kurtarmasının ardından Müfit, Erman'a meydan okuyarak masayı dağıtır.

Ben Bu Cihana Sığmazam 62. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Anlaşma sona erdi!" | Video

Ben Bu Cihana Sığmazam’da ok yaydan çıktı!

Taziyev'in namlusundan çıkan kurşun ise olayların seyrini tamamen değiştirecek, bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da ok yaydan çıktı!
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